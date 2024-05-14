Челябинский актер Робак номинирован на кинопремию «Ника» за лучшую мужскую роль

14 мая 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Александр Робак стал одним из номинантов премии «Ника» с главной ролью в фильме «Снегирь» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Актер Александр Робак, уроженец Златоуста (Челябинская область) стал номинантом кинематографической премии «Ника» с фильмом «Снегирь» за лучшую мужскую роль. Информация об этом появилась на официальном сайте кинопремии. «Награду за лучшую мужскую роль могут получить Юра Борисов с фильмом „Кентавр“, Александр Робак с фильмом „Снегирь“, Андрей Смоляков в кинокартине „За нас с вами“ и Александр Яценко с ролью в фильме „Праведник“. Премия проводится за 2022—2023 годы», — сообщается на сайте кинопремии «Ника». Дата и место вручения пока неизвестны. В кинокартине «Снегирь» Робак снялся в главной роли и сыграл Геннадия. Фильм был снят по мотивам романа Георгия Владимова «Три минуты молчания». По сюжету два студента Максим и Никита, отправились на практику на рыболовном судне «Снегирь». Никиту не приняла морская команда, и весь путь Геннадий, которого сыграл Александр Робак, поддерживал парня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Александр Робак, уроженец Златоуста (Челябинская область) стал номинантом кинематографической премии «Ника» с фильмом «Снегирь» за лучшую мужскую роль. Информация об этом появилась на официальном сайте кинопремии. «Награду за лучшую мужскую роль могут получить Юра Борисов с фильмом „Кентавр“, Александр Робак с фильмом „Снегирь“, Андрей Смоляков в кинокартине „За нас с вами“ и Александр Яценко с ролью в фильме „Праведник“. Премия проводится за 2022—2023 годы», — сообщается на сайте кинопремии «Ника». Дата и место вручения пока неизвестны. В кинокартине «Снегирь» Робак снялся в главной роли и сыграл Геннадия. Фильм был снят по мотивам романа Георгия Владимова «Три минуты молчания». По сюжету два студента Максим и Никита, отправились на практику на рыболовном судне «Снегирь». Никиту не приняла морская команда, и весь путь Геннадий, которого сыграл Александр Робак, поддерживал парня.