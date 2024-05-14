Территории Кургана, где ожидается самая острая борьба за мандаты в гордуму. Скрин

В двух округах Кургана на праймериз ЕР заявились по девять человек

14 мая 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Кургане на праймериз «Единой России» по двум округам города заявилось по девять человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году В Кургане на двух избирательных участках ожидает жесткая конкурентная борьба за мандаты в гордуму на праймериз «Единой России». В округах №4 в центре Кургана и №7 в Энергетиках заявилось по девять человек, выяснило URA.RU, проанализировав данные претендентов на участие в праймериз ЕР. «В центре Кургана в округе №4 конкурировать будут сразу два бойца ЧВК „Вагнер“ — Илья Пономарев (самозанятый) и Денис Птицын (электросварщик). Также по этому округу выдвинулись сотрудница правительства, помощник сенатора Дарья Коротенко, лидер курганского „Движения первых“ Мария Колчеданцева и врач-онколог Марьяна Брунштейн», — следует из данных на сайте «Единой России». Также заявились два студента — Павел Жигулин и Артем Журавлев, самозанятый Вадим Валеев и пиццамейкер София Федотова. По данным сайта думы Кургана, в округе №4 проживают 19 962 избирателя. Округ расположен в центре Кургана между улицами Пролетарской до улицы Станционной, захватывая половину ЦПКиО и окрестности Художественного музея. На территории округа также находятся горсад, правительство и администрация города, Богоявленский собор. В Кургане 9 человек от ЕР конкурируют за мандат в гордуму по 4 округу Скрин с сайта мэрии Другим участком, где ожидается активное противостояние претендентов, стал округ №7 в Энергетиках. Среди девяти заявившихся на предварительное голосование: депутат Иван Портнов, директор прессово-сборочного завода (АО «КМЗ») Евгений Чекушин, проректор по молодежной политике КГУ Алена Овсянникова, диспетчер «Курганхиммаша» Юлия Быкова, директор по развитию «МобиДик» Филипп Захаров, руководитель проектов «Движение Первых» в регионе Вячеслав Осипов, завхоз школы №41 Светлана Петрова, управляющий у ИП Владимир Федоров, воспитатель в школе №41 Мария Юминова. В округе проживают 19 964 избирателя. Территория округа находится вдоль проспекта Конституции, включает микрорайоны Кулацкий, ТЭЦ, Черемухово. Округ №7 находится в юго-западной части города Кургана Скрин с сайта мэрии Ранее URA.RU писало, что наиболее притягательным для тех, кто хочет стать депутатами Кургана, оказался округ №2 в центре города. Предварительное голосование ЕР состоится с 20 по 26 мая. После подачи документов для кандидатов начался агитационный период. Выборы в Курганскую гордуму состоятся в сентябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на двух избирательных участках ожидает жесткая конкурентная борьба за мандаты в гордуму на праймериз «Единой России». В округах №4 в центре Кургана и №7 в Энергетиках заявилось по девять человек, выяснило URA.RU, проанализировав данные претендентов на участие в праймериз ЕР. «В центре Кургана в округе №4 конкурировать будут сразу два бойца ЧВК „Вагнер“ — Илья Пономарев (самозанятый) и Денис Птицын (электросварщик). Также по этому округу выдвинулись сотрудница правительства, помощник сенатора Дарья Коротенко, лидер курганского „Движения первых“ Мария Колчеданцева и врач-онколог Марьяна Брунштейн», — следует из данных на сайте «Единой России». Также заявились два студента — Павел Жигулин и Артем Журавлев, самозанятый Вадим Валеев и пиццамейкер София Федотова. По данным сайта думы Кургана, в округе №4 проживают 19 962 избирателя. Округ расположен в центре Кургана между улицами Пролетарской до улицы Станционной, захватывая половину ЦПКиО и окрестности Художественного музея. На территории округа также находятся горсад, правительство и администрация города, Богоявленский собор. Другим участком, где ожидается активное противостояние претендентов, стал округ №7 в Энергетиках. Среди девяти заявившихся на предварительное голосование: депутат Иван Портнов, директор прессово-сборочного завода (АО «КМЗ») Евгений Чекушин, проректор по молодежной политике КГУ Алена Овсянникова, диспетчер «Курганхиммаша» Юлия Быкова, директор по развитию «МобиДик» Филипп Захаров, руководитель проектов «Движение Первых» в регионе Вячеслав Осипов, завхоз школы №41 Светлана Петрова, управляющий у ИП Владимир Федоров, воспитатель в школе №41 Мария Юминова. В округе проживают 19 964 избирателя. Территория округа находится вдоль проспекта Конституции, включает микрорайоны Кулацкий, ТЭЦ, Черемухово. Ранее URA.RU писало, что наиболее притягательным для тех, кто хочет стать депутатами Кургана, оказался округ №2 в центре города. Предварительное голосование ЕР состоится с 20 по 26 мая. После подачи документов для кандидатов начался агитационный период. Выборы в Курганскую гордуму состоятся в сентябре.