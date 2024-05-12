Округ в центре города стал самым притягательным для тех, кто захотел стать депутатом Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

Наиболее притягательным для тех, кто хочет стать депутатами Кургана оказался округ № 2 в центре города. Такие выводы делает корреспондент URA.RU, проанализировав распределение участников праймериз ЕР по избирательным округам.

«На округе №2 заявились 10 человек — это максимум, который наблюдается на всех 13 округах. «Среди претендентов — действующие депутаты Анастасия Денисенко и банкир — участник СВО Алексей Лушников. Также по этому округу идет отец певицы Юлии Савичевой — Стас Савичев. В числе участников — директор школы №48 Елена Предеина, сотрудник оборонного завода Станислав Хомячук», — содержится в информации об участниках праймериз, размещенной на сайте ЕР.

Округ №2 располагается в центре города. Он компактен и находится между улицами Половинской и Климова, захватывает территорию вокруг Центрального стадиона. По открытым данным, на территории округа проживает 20 136 человек.

Ранее URA.RU писало, что предварительное голосование «Единой России» пройдет в Кургане с 20 по 26 мая. Итоги праймериз ЕР будут подведены 29 мая. Сами выборы в гордуму пройдут в сентябре.

Округ №2 в центре Кургана стал самым притягательным для участников праймериз ЕР Фото: сайт городской думы Кургана, kurgan-city.ru