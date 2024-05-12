Наиболее притягательным для тех, кто хочет стать депутатами Кургана оказался округ № 2 в центре города. Такие выводы делает корреспондент URA.RU, проанализировав распределение участников праймериз ЕР по избирательным округам.
«На округе №2 заявились 10 человек — это максимум, который наблюдается на всех 13 округах. «Среди претендентов — действующие депутаты Анастасия Денисенко и банкир — участник СВО Алексей Лушников. Также по этому округу идет отец певицы Юлии Савичевой — Стас Савичев. В числе участников — директор школы №48 Елена Предеина, сотрудник оборонного завода Станислав Хомячук», — содержится в информации об участниках праймериз, размещенной на сайте ЕР.
Округ №2 располагается в центре города. Он компактен и находится между улицами Половинской и Климова, захватывает территорию вокруг Центрального стадиона. По открытым данным, на территории округа проживает 20 136 человек.
Ранее URA.RU писало, что предварительное голосование «Единой России» пройдет в Кургане с 20 по 26 мая. Итоги праймериз ЕР будут подведены 29 мая. Сами выборы в гордуму пройдут в сентябре.
Округ №2 в центре Кургана стал самым притягательным для участников праймериз ЕР
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Наиболее притягательным для тех, кто хочет стать депутатами Кургана оказался округ № 2 в центре города. Такие выводы делает корреспондент URA.RU, проанализировав распределение участников праймериз ЕР по избирательным округам. «На округе №2 заявились 10 человек — это максимум, который наблюдается на всех 13 округах. «Среди претендентов — действующие депутаты Анастасия Денисенко и банкир — участник СВО Алексей Лушников. Также по этому округу идет отец певицы Юлии Савичевой — Стас Савичев. В числе участников — директор школы №48 Елена Предеина, сотрудник оборонного завода Станислав Хомячук», — содержится в информации об участниках праймериз, размещенной на сайте ЕР. Округ №2 располагается в центре города. Он компактен и находится между улицами Половинской и Климова, захватывает территорию вокруг Центрального стадиона. По открытым данным, на территории округа проживает 20 136 человек. Ранее URA.RU писало, что предварительное голосование «Единой России» пройдет в Кургане с 20 по 26 мая. Итоги праймериз ЕР будут подведены 29 мая. Сами выборы в гордуму пройдут в сентябре.