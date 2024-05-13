Сын совладельца пермского завода «Камкабель» решил построить мечеть. Фото

На правом берегу Перми решили строить мечеть

14 мая 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Строительство мечети предполагается в микрорайоне Верхняя Курья Фото: Илья Московец © URA.RU В микрорайоне Верхняя Курья в Перми планируется строительство мечети. Объект культа намерен возвести сын пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова Руслан. Для этого он зарегистрировал благотворительный фонд содействия строительству мечети имени Юнуса. «Руслан Ибрагимов, сын пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова хочет построить мечеть в Верхней Курье. Он зарегистрировал в Перми благотворительный фонд содействия строительству мечети имени Юнуса», — пишет «Ъ-Прикамье». Издание уточняет, что благотворительная организация создана 1 апреля, а Ибрагимов-младший является ее исполнительным директором. Жителей Перми также призвали поддержать проект и проголосовать «в поддержку вопроса строительства мечети». Голосование идет в чате, созданном в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), сообщается на странице базы отдыха «Спорт» в соцсети «Вконакте». Сейчас территория по ул. Верхне-Курьинской, 3, где планируется строительство мечети, находится в зоне Ц-4 (зона обслуживания рекреационных территорий). Заявитель просит выдать разрешение на «религиозное использование» своей площадки. Согласно проекту, мечеть будет двухэтажной с двумя минаретами высотой 44 метра и вместит в себя до 200 молящихся одновременно. Бизнесмен Ривхат Ибрагимов является соучредителем пермского ООО «Кабель Технологии Инновации» и ООО «Объединенная кабельная компания». Также он является владельцем ряда других юрлиц. Согласно предварительному проекту, мечеть в Верхней Курье сможет вместить в себя до 200 молящихся «База отдыха „Спорт“, 3* г. Пермь», «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Верхняя Курья в Перми планируется строительство мечети. Объект культа намерен возвести сын пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова Руслан. Для этого он зарегистрировал благотворительный фонд содействия строительству мечети имени Юнуса. «Руслан Ибрагимов, сын пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова хочет построить мечеть в Верхней Курье. Он зарегистрировал в Перми благотворительный фонд содействия строительству мечети имени Юнуса», — пишет «Ъ-Прикамье». Издание уточняет, что благотворительная организация создана 1 апреля, а Ибрагимов-младший является ее исполнительным директором. Жителей Перми также призвали поддержать проект и проголосовать «в поддержку вопроса строительства мечети». Голосование идет в чате, созданном в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), сообщается на странице базы отдыха «Спорт» в соцсети «Вконакте». Сейчас территория по ул. Верхне-Курьинской, 3, где планируется строительство мечети, находится в зоне Ц-4 (зона обслуживания рекреационных территорий). Заявитель просит выдать разрешение на «религиозное использование» своей площадки. Согласно проекту, мечеть будет двухэтажной с двумя минаретами высотой 44 метра и вместит в себя до 200 молящихся одновременно. Бизнесмен Ривхат Ибрагимов является соучредителем пермского ООО «Кабель Технологии Инновации» и ООО «Объединенная кабельная компания». Также он является владельцем ряда других юрлиц.