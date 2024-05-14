Повернуть с Новороссийской на Василевского стало невозможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска на перекрестке улиц Новороссийская и Машиностроителей изменили схему движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, теперь поворот с Новороссийской на улицу Василевского запрещен.

«На пересечении улиц Новороссийская и Машиностроителей изменена схема организации движения. Теперь поворот налево на улицу Василевского при движении по улице Новороссийской в сторону автодороги „Меридиан“ запрещен», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее в Челябинске на две недели полностью закрыли для движения по улице Полковой. Ограничения ввели из-за ремонта теплотрассы. Движение организовано по временной схеме.

В Челябинске запретили поворот с Новороссийской на Василевского Карта: пресс-служба администрации Челябинска