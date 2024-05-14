В одном из районов Челябинска изменили схему движения. Карта

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Дорожные знаки на Пушкинской площади. Москва, дорожные знаки, распутье
Повернуть с Новороссийской на Василевского стало невозможно Фото:

В Ленинском районе Челябинска на перекрестке улиц Новороссийская и Машиностроителей изменили схему движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, теперь поворот с Новороссийской на улицу Василевского запрещен.

«На пересечении улиц Новороссийская и Машиностроителей изменена схема организации движения. Теперь поворот налево на улицу Василевского при движении по улице Новороссийской в сторону автодороги „Меридиан“ запрещен», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее в Челябинске на две недели полностью закрыли для движения по улице Полковой. Ограничения ввели из-за ремонта теплотрассы. Движение организовано по временной схеме.

В Челябинске запретили поворот с Новороссийской на Василевского
В Челябинске запретили поворот с Новороссийской на Василевского

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В Ленинском районе Челябинска на перекрестке улиц Новороссийская и Машиностроителей изменили схему движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, теперь поворот с Новороссийской на улицу Василевского запрещен. «На пересечении улиц Новороссийская и Машиностроителей изменена схема организации движения. Теперь поворот налево на улицу Василевского при движении по улице Новороссийской в сторону автодороги „Меридиан“ запрещен», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее в Челябинске на две недели полностью закрыли для движения по улице Полковой. Ограничения ввели из-за ремонта теплотрассы. Движение организовано по временной схеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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