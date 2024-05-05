Первый этап реконструкции теплотрассы пройдет с 6 по 19 мая
В Челябинске 6 мая перекрыли участок улицы Полковой для проведения ремонта теплотрассы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Закрывается движение по улице Полковой в районе пересечения с улицей Краснознаменной. Для проведения реконструкции участка теплотрассы ограничения будут действовать с 14:00 6 мая до 22:00 19 мая», — сообщили в мэрии.
Движение по Краснознаменной организуют по временной схеме. Проезжая часть будет сужена от улицы Братьев Кашириных до Полковой.
Из-за перекрытия участка на улице Полковой изменят движение по участку Краснознаменной улицы
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