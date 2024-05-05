В Челябинске перекрыли улицу на время ремонта теплотрассы. Карта

06 мая 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Первый этап реконструкции теплотрассы пройдет с 6 по 19 мая Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Челябинске 6 мая перекрыли участок улицы Полковой для проведения ремонта теплотрассы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Закрывается движение по улице Полковой в районе пересечения с улицей Краснознаменной. Для проведения реконструкции участка теплотрассы ограничения будут действовать с 14:00 6 мая до 22:00 19 мая», — сообщили в мэрии. Движение по Краснознаменной организуют по временной схеме. Проезжая часть будет сужена от улицы Братьев Кашириных до Полковой. Из-за перекрытия участка на улице Полковой изменят движение по участку Краснознаменной улицы Карта: telegram-канал мэрии Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 6 мая перекрыли участок улицы Полковой для проведения ремонта теплотрассы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Закрывается движение по улице Полковой в районе пересечения с улицей Краснознаменной. Для проведения реконструкции участка теплотрассы ограничения будут действовать с 14:00 6 мая до 22:00 19 мая», — сообщили в мэрии. Движение по Краснознаменной организуют по временной схеме. Проезжая часть будет сужена от улицы Братьев Кашириных до Полковой.