05 мая 2024

В Челябинске перекрыли улицу на время ремонта теплотрассы. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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"Тепло Тюмени". Пресс-тур. Тюмень, трубы, ремонт теплотрассы, рабочие в касках, мастика, трасса теплоснабжения
Первый этап реконструкции теплотрассы пройдет с 6 по 19 мая Фото:

В Челябинске 6 мая перекрыли участок улицы Полковой для проведения ремонта теплотрассы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Закрывается движение по улице Полковой в районе пересечения с улицей Краснознаменной. Для проведения реконструкции участка теплотрассы ограничения будут действовать с 14:00 6 мая до 22:00 19 мая», — сообщили в мэрии.

Движение по Краснознаменной организуют по временной схеме. Проезжая часть будет сужена от улицы Братьев Кашириных до Полковой.

Из-за перекрытия участка на улице Полковой изменят движение по участку Краснознаменной улицы
Из-за перекрытия участка на улице Полковой изменят движение по участку Краснознаменной улицы

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В Челябинске 6 мая перекрыли участок улицы Полковой для проведения ремонта теплотрассы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Закрывается движение по улице Полковой в районе пересечения с улицей Краснознаменной. Для проведения реконструкции участка теплотрассы ограничения будут действовать с 14:00 6 мая до 22:00 19 мая», — сообщили в мэрии. Движение по Краснознаменной организуют по временной схеме. Проезжая часть будет сужена от улицы Братьев Кашириных до Полковой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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