Кто такой Алексей Дюмин, который станет новым помощником Владимира Путина

Алексея Дюмина назначили помощником президента России
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Алексей Дюмин назначен помощником президента России
Алексей Дюмин назначен помощником президента России Фото:
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен помощником президента России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимира Путин. URA.RU подробно рассказывает о новом помощнике президента России.

Образование

Алексей Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске. Его отец был военным медиком. Дюмин получил диплом Воронежского высшего военного инженерного училища радиоэлектроники в 1994 году. В 2009 году с отличием закончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Он также прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 2013 году. Дюмин имеет степень кандидата политических наук.

Карьера

Дюмин начал свою карьеру инженером военно-воздушных сил России в 1994-1996 годах, затем с 1996 по 2013 год служил в Федеральной службе охраны РФ. В 2013 году он был назначен заместителем начальника главного управления Генерального штаба ВС РФ, а затем стал начальником главного штаба - первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ в 2015 году. С 24 декабря 2015 по 2 февраля 2016 года он был заместителем министра обороны РФ.

В 2016 году Алексей Дюмин стал губернатором Тульской области, а 19 сентября 2021 года был переизбран на этот пост. Он также является членом президиума Государственного совета РФ и генерал-полковником.

Переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным

Вечером 23 июня 2023 года в telegram-канале, связанном с ЧВК «Вагнер», появилось резонансное видео с якобы последствиями обстрела позиций вагнеровцев со стороны Минобороны. Позже были опубликованы голосовые сообщения Евгения Пригожина — он пообещал «разобраться» с министерством и пригрозил «походом на Москву».

Вскоре на Пригожина завели дело об организации вооружённого мятежа. Утром 24 июня появилась информация о том, что подразделения «Вагнера» заняли Ростов-на-Дону. Владимир Путин выступил с обращением к населению и назвал происходящее предательством. Днем колонны двинулись в сторону Москвы.

К концу дня стало известно, что весь день переговоры с Пригожиным вел президент Белоруссии Александр Лукашенко. В итоге с вагнеровцами удалось договориться — Пригожин заявил, что колонны разворачиваются и уходят в полевые лагеря. В тот день разные telegram-каналы утверждали, что на переговоры с Евгением Пригожиным отправили и Алексея Дюмина — якобы он принял активное участие в урегулировании ситуации.

Заслуги

Среди наград Алексея Дюмина - звание Героя Российской Федерации и ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. Также экс-губернатор Тульской области был награжден орденом Александра Невского и другими высокими награды.

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен помощником президента России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимира Путин. URA.RU подробно рассказывает о новом помощнике президента России. Образование Алексей Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске. Его отец был военным медиком. Дюмин получил диплом Воронежского высшего военного инженерного училища радиоэлектроники в 1994 году. В 2009 году с отличием закончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Он также прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 2013 году. Дюмин имеет степень кандидата политических наук. Карьера Дюмин начал свою карьеру инженером военно-воздушных сил России в 1994-1996 годах, затем с 1996 по 2013 год служил в Федеральной службе охраны РФ. В 2013 году он был назначен заместителем начальника главного управления Генерального штаба ВС РФ, а затем стал начальником главного штаба - первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ в 2015 году. С 24 декабря 2015 по 2 февраля 2016 года он был заместителем министра обороны РФ. В 2016 году Алексей Дюмин стал губернатором Тульской области, а 19 сентября 2021 года был переизбран на этот пост. Он также является членом президиума Государственного совета РФ и генерал-полковником. Переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным Вечером 23 июня 2023 года в telegram-канале, связанном с ЧВК «Вагнер», появилось резонансное видео с якобы последствиями обстрела позиций вагнеровцев со стороны Минобороны. Позже были опубликованы голосовые сообщения Евгения Пригожина — он пообещал «разобраться» с министерством и пригрозил «походом на Москву». Вскоре на Пригожина завели дело об организации вооружённого мятежа. Утром 24 июня появилась информация о том, что подразделения «Вагнера» заняли Ростов-на-Дону. Владимир Путин выступил с обращением к населению и назвал происходящее предательством. Днем колонны двинулись в сторону Москвы. К концу дня стало известно, что весь день переговоры с Пригожиным вел президент Белоруссии Александр Лукашенко. В итоге с вагнеровцами удалось договориться — Пригожин заявил, что колонны разворачиваются и уходят в полевые лагеря. В тот день разные telegram-каналы утверждали, что на переговоры с Евгением Пригожиным отправили и Алексея Дюмина — якобы он принял активное участие в урегулировании ситуации. Заслуги Среди наград Алексея Дюмина - звание Героя Российской Федерации и ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. Также экс-губернатор Тульской области был награжден орденом Александра Невского и другими высокими награды.
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