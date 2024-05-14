Кто такой Алексей Дюмин, который станет новым помощником Владимира Путина

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен помощником президента России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимира Путин. URA.RU подробно рассказывает о новом помощнике президента России.
Образование
Алексей Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске. Его отец был военным медиком. Дюмин получил диплом Воронежского высшего военного инженерного училища радиоэлектроники в 1994 году. В 2009 году с отличием закончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Он также прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 2013 году. Дюмин имеет степень кандидата политических наук.
Карьера
Дюмин начал свою карьеру инженером военно-воздушных сил России в 1994-1996 годах, затем с 1996 по 2013 год служил в Федеральной службе охраны РФ. В 2013 году он был назначен заместителем начальника главного управления Генерального штаба ВС РФ, а затем стал начальником главного штаба - первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ в 2015 году. С 24 декабря 2015 по 2 февраля 2016 года он был заместителем министра обороны РФ.
В 2016 году Алексей Дюмин стал губернатором Тульской области, а 19 сентября 2021 года был переизбран на этот пост. Он также является членом президиума Государственного совета РФ и генерал-полковником.
Переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным
Вечером 23 июня 2023 года в telegram-канале, связанном с ЧВК «Вагнер», появилось резонансное видео с якобы последствиями обстрела позиций вагнеровцев со стороны Минобороны. Позже были опубликованы голосовые сообщения Евгения Пригожина — он пообещал «разобраться» с министерством и пригрозил «походом на Москву».
Вскоре на Пригожина завели дело об организации вооружённого мятежа. Утром 24 июня появилась информация о том, что подразделения «Вагнера» заняли Ростов-на-Дону. Владимир Путин выступил с обращением к населению и назвал происходящее предательством. Днем колонны двинулись в сторону Москвы.
К концу дня стало известно, что весь день переговоры с Пригожиным вел президент Белоруссии Александр Лукашенко. В итоге с вагнеровцами удалось договориться — Пригожин заявил, что колонны разворачиваются и уходят в полевые лагеря. В тот день разные telegram-каналы утверждали, что на переговоры с Евгением Пригожиным отправили и Алексея Дюмина — якобы он принял активное участие в урегулировании ситуации.
Заслуги
Среди наград Алексея Дюмина - звание Героя Российской Федерации и ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. Также экс-губернатор Тульской области был награжден орденом Александра Невского и другими высокими награды.
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