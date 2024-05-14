Число погибших от удара ВСУ по Белгороду увеличилось

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В Белгороде увеличилось число погибших
В Белгороде увеличилось число погибших Фото:

Под завалами жилого дома в Белгороде, где из-за удара ВСУ обрушился подъезд, нашли тело еще одного человека. Об этом сообщили в МЧС.

"В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружена еще одна погибшая", — сообщили в МЧС. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства. На настоящий момент количество погибших увеличилось до 16 человек.

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Под завалами жилого дома в Белгороде, где из-за удара ВСУ обрушился подъезд, нашли тело еще одного человека. Об этом сообщили в МЧС. "В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружена еще одна погибшая", — сообщили в МЧС. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства. На настоящий момент количество погибших увеличилось до 16 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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