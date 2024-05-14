Число погибших от удара ВСУ по Белгороду увеличилось

В Белгороде увеличилось число погибших
Под завалами жилого дома в Белгороде, где из-за удара ВСУ обрушился подъезд, нашли тело еще одного человека. Об этом сообщили в МЧС.
"В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружена еще одна погибшая", — сообщили в МЧС. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства. На настоящий момент количество погибших увеличилось до 16 человек.
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