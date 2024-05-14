Никита Михалков везет в Челябинск спектакль «12»

14 мая 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

В Челябинске летом покажут спектакль Никиты Михалкова Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Челябинске в театре оперы и балета имени Глинки пройдет постановка «12» под руководством Никиты Михалкова. Спектакль покажут 28 и 29 июня, сообщили в пресс-службе театра. «28 и 29 июня на сцене театра оперы и балета — гастроли Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова со спектаклем „12“. Выступления включены в программу „Большие гастроли“», — сообщили в пресс-службе. Постановка расскажет историю о 12 присяжных, обсуждающих виновность юноши, который подозревается в убийстве приемного отца. Все улики указывают на парня, но один из присяжных пытается разобраться в деле, чтобы узнать истину. В спектакле заняты: Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский, Гия Перадзе и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в театре оперы и балета имени Глинки пройдет постановка «12» под руководством Никиты Михалкова. Спектакль покажут 28 и 29 июня, сообщили в пресс-службе театра. «28 и 29 июня на сцене театра оперы и балета — гастроли Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова со спектаклем „12“. Выступления включены в программу „Большие гастроли“», — сообщили в пресс-службе. Постановка расскажет историю о 12 присяжных, обсуждающих виновность юноши, который подозревается в убийстве приемного отца. Все улики указывают на парня, но один из присяжных пытается разобраться в деле, чтобы узнать истину. В спектакле заняты: Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский, Гия Перадзе и другие.