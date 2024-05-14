Никита Михалков везет в Челябинск спектакль «12»

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Послание Президента РФ В. Путина Федеральному собранию РФ. Москва, портрет, михалков никита
В Челябинске летом покажут спектакль Никиты Михалкова Фото:

В Челябинске в театре оперы и балета имени Глинки пройдет постановка «12» под руководством Никиты Михалкова. Спектакль покажут 28 и 29 июня, сообщили в пресс-службе театра.

«28 и 29 июня на сцене театра оперы и балета — гастроли Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова со спектаклем „12“. Выступления включены в программу „Большие гастроли“», — сообщили в пресс-службе.

Постановка расскажет историю о 12 присяжных, обсуждающих виновность юноши, который подозревается в убийстве приемного отца. Все улики указывают на парня, но один из присяжных пытается разобраться в деле, чтобы узнать истину. В спектакле заняты: Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский, Гия Перадзе и другие.

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В Челябинске в театре оперы и балета имени Глинки пройдет постановка «12» под руководством Никиты Михалкова. Спектакль покажут 28 и 29 июня, сообщили в пресс-службе театра. «28 и 29 июня на сцене театра оперы и балета — гастроли Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова со спектаклем „12“. Выступления включены в программу „Большие гастроли“», — сообщили в пресс-службе. Постановка расскажет историю о 12 присяжных, обсуждающих виновность юноши, который подозревается в убийстве приемного отца. Все улики указывают на парня, но один из присяжных пытается разобраться в деле, чтобы узнать истину. В спектакле заняты: Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский, Гия Перадзе и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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