ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ по наводке украинского беженца

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Россия узнала местоположение секретного склада с боеприпасами ВСУ, благодаря информации от украинского беженца
Россия узнала местоположение секретного склада с боеприпасами ВСУ, благодаря информации от украинского беженца Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ поразили секретный склад боеприпасов ВСУ на Украине по наводке украинского беженца Максима Леги. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

"РФ смогла поразить секретный склад боеприпасов на Украине по наводке украинского беженца в Польше", — говорится в материале. Там добавили, что Максиму Леге 22 года. Он начал выполнять задания российской армии, находясь в Польше.

Беженец занимался установкой камер на железнодорожных путях, по которым проходили поезда с западной военной техникой, отправленной Украине. Благодаря записям с этих камер Россия смогла узнать нахождение секретных складов с боеприпасами для ВСУ, заключил автор.

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ВС РФ поразили секретный склад боеприпасов ВСУ на Украине по наводке украинского беженца Максима Леги. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. "РФ смогла поразить секретный склад боеприпасов на Украине по наводке украинского беженца в Польше", — говорится в материале. Там добавили, что Максиму Леге 22 года. Он начал выполнять задания российской армии, находясь в Польше. Беженец занимался установкой камер на железнодорожных путях, по которым проходили поезда с западной военной техникой, отправленной Украине. Благодаря записям с этих камер Россия смогла узнать нахождение секретных складов с боеприпасами для ВСУ, заключил автор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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