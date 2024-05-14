Челябинские хирурги восстановили сердце курганцу после инфаркта во время паводка

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Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, медики
Кардиохирурги установили мужчине протез части аорты Фото:

Хирурги федерального кандиоцентра в Челябинске спасли жизнь 55-летнему Михаилу Демину из Кургана, который пережил инфаркт во время паводка. Они восстановили аорту в сердце, которая повредилась во время самого высокого подъема воды.

«У пациента было острое отслоение аорты, когда аорта отслаивается от начала и заканчивает артериями ног. Само по себе это заболевание очень опасное, в течение первых трех суток около 80% пациентов умирают без хирургического лечения», — цитирует заведующего кардиохирургическим отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владислава Аминова «Комсомольская правда».

Операция продлилась около восьми часов. После нее пациент рассказал, что почувствовал себя плохо на крыше дома, где с двумя кошками и двумя собаками ждал ухода воды. После резкой боли в груди он позвонил другу и сообщил приметы своего места, чтобы его быстрее нашли спасатели.

В Челябинск мужчину доставили на вертолете санавиации. Кардиохирурги укрепили стенку аорты и установили два протеза, с которыми мужчина сможет прожить еще много лет. Ранее хирурги челябинского кардиоцентра заново собрали сердце 61-летнему педагогу из Новой Зеландии.

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Хирурги федерального кандиоцентра в Челябинске спасли жизнь 55-летнему Михаилу Демину из Кургана, который пережил инфаркт во время паводка. Они восстановили аорту в сердце, которая повредилась во время самого высокого подъема воды. «У пациента было острое отслоение аорты, когда аорта отслаивается от начала и заканчивает артериями ног. Само по себе это заболевание очень опасное, в течение первых трех суток около 80% пациентов умирают без хирургического лечения», — цитирует заведующего кардиохирургическим отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владислава Аминова «Комсомольская правда». Операция продлилась около восьми часов. После нее пациент рассказал, что почувствовал себя плохо на крыше дома, где с двумя кошками и двумя собаками ждал ухода воды. После резкой боли в груди он позвонил другу и сообщил приметы своего места, чтобы его быстрее нашли спасатели. В Челябинск мужчину доставили на вертолете санавиации. Кардиохирурги укрепили стенку аорты и установили два протеза, с которыми мужчина сможет прожить еще много лет. Ранее хирурги челябинского кардиоцентра заново собрали сердце 61-летнему педагогу из Новой Зеландии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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