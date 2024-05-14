Челябинские хирурги восстановили сердце курганцу после инфаркта во время паводка

14 мая 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Кардиохирурги установили мужчине протез части аорты Фото: Анна Майорова © URA.RU Хирурги федерального кандиоцентра в Челябинске спасли жизнь 55-летнему Михаилу Демину из Кургана, который пережил инфаркт во время паводка. Они восстановили аорту в сердце, которая повредилась во время самого высокого подъема воды. «У пациента было острое отслоение аорты, когда аорта отслаивается от начала и заканчивает артериями ног. Само по себе это заболевание очень опасное, в течение первых трех суток около 80% пациентов умирают без хирургического лечения», — цитирует заведующего кардиохирургическим отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владислава Аминова «Комсомольская правда». Операция продлилась около восьми часов. После нее пациент рассказал, что почувствовал себя плохо на крыше дома, где с двумя кошками и двумя собаками ждал ухода воды. После резкой боли в груди он позвонил другу и сообщил приметы своего места, чтобы его быстрее нашли спасатели. В Челябинск мужчину доставили на вертолете санавиации. Кардиохирурги укрепили стенку аорты и установили два протеза, с которыми мужчина сможет прожить еще много лет. Ранее хирурги челябинского кардиоцентра заново собрали сердце 61-летнему педагогу из Новой Зеландии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хирурги федерального кандиоцентра в Челябинске спасли жизнь 55-летнему Михаилу Демину из Кургана, который пережил инфаркт во время паводка. Они восстановили аорту в сердце, которая повредилась во время самого высокого подъема воды. «У пациента было острое отслоение аорты, когда аорта отслаивается от начала и заканчивает артериями ног. Само по себе это заболевание очень опасное, в течение первых трех суток около 80% пациентов умирают без хирургического лечения», — цитирует заведующего кардиохирургическим отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владислава Аминова «Комсомольская правда». Операция продлилась около восьми часов. После нее пациент рассказал, что почувствовал себя плохо на крыше дома, где с двумя кошками и двумя собаками ждал ухода воды. После резкой боли в груди он позвонил другу и сообщил приметы своего места, чтобы его быстрее нашли спасатели. В Челябинск мужчину доставили на вертолете санавиации. Кардиохирурги укрепили стенку аорты и установили два протеза, с которыми мужчина сможет прожить еще много лет. Ранее хирурги челябинского кардиоцентра заново собрали сердце 61-летнему педагогу из Новой Зеландии.