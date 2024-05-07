Челябинские врачи заново собрали сердце пациента из Новой Зеландии

07 мая 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Сердце мужчины пострадало после перенесенной коронавирусной инфекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хирурги челябинского кардиоцентра заново собрали сердце 61-летнего педагога из Новой Зеландии. Об этом сообщили в пресс-службе центра сердечно-сосудистой хирургии. «Перенесенный ковид привел в негодность три клапана сердца из четырех и поставил под угрозу жизнь новозеландца Стивена Пола Девеннинга. Хирурги федерального кардиоцентра выполнили большой объем операции „за один наркоз“: заменили митральный и аортальный клапаны, выполнили пластику трикуспидального и аортокоронарное шунтирование, тем самым восстановили работу всей сердечно-сосудистой системы с минимальным риском для пациента», — сообщили в официальном паблике центра в соцсети «ВКонтакте». Мужчина живет в Челябинске и не говорит на русском языке, но преподает в частной школе. Ко врачу его направил директор школы после жалоб на боль в груди. Обследование показало, что пациенту требуется срочная операция. Как сообщила врач-кардиолог Гюльнара Яновская, состояние мужчины оказалось очень тяжелым. Инфекционный процесс был купирован антибиотиками, затем экстренно провели операцию, которая продолжалась более четырех часов. Как сообщил прооперированный педагог, он планировал улететь на свадьбу одного из своих сыновей в Новую Зеландию, но не смог встать с кровати. Сейчас ему предстоит реабилитация, после которой он вновь сможет путешествовать. Он желает остаться в Челябинске и увидеть все красоты региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хирурги челябинского кардиоцентра заново собрали сердце 61-летнего педагога из Новой Зеландии. Об этом сообщили в пресс-службе центра сердечно-сосудистой хирургии. «Перенесенный ковид привел в негодность три клапана сердца из четырех и поставил под угрозу жизнь новозеландца Стивена Пола Девеннинга. Хирурги федерального кардиоцентра выполнили большой объем операции „за один наркоз“: заменили митральный и аортальный клапаны, выполнили пластику трикуспидального и аортокоронарное шунтирование, тем самым восстановили работу всей сердечно-сосудистой системы с минимальным риском для пациента», — сообщили в официальном паблике центра в соцсети «ВКонтакте». Мужчина живет в Челябинске и не говорит на русском языке, но преподает в частной школе. Ко врачу его направил директор школы после жалоб на боль в груди. Обследование показало, что пациенту требуется срочная операция. Как сообщила врач-кардиолог Гюльнара Яновская, состояние мужчины оказалось очень тяжелым. Инфекционный процесс был купирован антибиотиками, затем экстренно провели операцию, которая продолжалась более четырех часов. Как сообщил прооперированный педагог, он планировал улететь на свадьбу одного из своих сыновей в Новую Зеландию, но не смог встать с кровати. Сейчас ему предстоит реабилитация, после которой он вновь сможет путешествовать. Он желает остаться в Челябинске и увидеть все красоты региона.