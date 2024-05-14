У челябинца, выигравшего в лотерею 607 млн, есть 3,5 года, чтобы забрать приз

Жителя Челябинской области, выигравшего в лотерею свыше 607 млн рублей, ограничили по времени оформления своего выигрыша. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», у него есть примерно три с половиной года, чтобы оформить выигрыш.
«Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр „Столото“ — порядка трех с половиной лет с даты проведения тиража. Этого времени обычно достаточно, чтобы победитель оформил заветный выигрыш», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
До сих пор личность победителя не установлена. На руки челябинец получит чуть больше 516 млн рублей.
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