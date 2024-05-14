У челябинца, выигравшего в лотерею 607 млн, есть 3,5 года, чтобы забрать приз

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, азартные игры, лотерея, лотерейный билет
У челябинца есть около трех с половиной лет, чтобы оформить выигрыш Фото:
новость из сюжета
Челябинец выиграл 607 млн рублей в лотерею

Жителя Челябинской области, выигравшего в лотерею свыше 607 млн рублей, ограничили по времени оформления своего выигрыша. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», у него есть примерно три с половиной года, чтобы оформить выигрыш.

«Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр „Столото“ — порядка трех с половиной лет с даты проведения тиража. Этого времени обычно достаточно, чтобы победитель оформил заветный выигрыш», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

До сих пор личность победителя не установлена. На руки челябинец получит чуть больше 516 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Челябинской области, выигравшего в лотерею свыше 607 млн рублей, ограничили по времени оформления своего выигрыша. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», у него есть примерно три с половиной года, чтобы оформить выигрыш. «Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр „Столото“ — порядка трех с половиной лет с даты проведения тиража. Этого времени обычно достаточно, чтобы победитель оформил заветный выигрыш», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». До сих пор личность победителя не установлена. На руки челябинец получит чуть больше 516 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...