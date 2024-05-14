В Екатеринбурге хотят снести единственный яхт-клуб, популярный у VIP

Единственный в Екатеринбурге яхт-клуб “Коматек” на Верх-Исетском пруду — излюбленное место свердловского истеблишмента — оказался под угрозой закрытия. Предпринимательница, владеющая несколькими помещениями в здании эллинга (место для хранения судов), просит демонтировать его, следует из материалов дела в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.
"ИП Ермоленко Ольга обратилась с иском к АО «Губернский яхт-клуб Коматек” ... обязать устранить препятствия в пользовании имуществом, освободив земельный участок ... от строения «эллинг» путем сноса/демонтажа самовольно возведенной постройки трехэтажного здания на улице Кирова, 40В в течение шести месяцев с момента вступления судебного акта в законную силу", — говорится в документе.
Иск был подан еще в конце 2023 года, но предварительное судебное разбирательство продолжается до сих пор. В качестве третьих лиц привлечены департамент Госжилстройнадзора и администрация Екатеринбурга. Как пояснила URA.RU Ольга Ермоленко, она владеет несколькими помещениями в здании, о котором идет речь. Ее юрист, к которому она переадресовала корреспондента, не стал раскрывать другие подробности дела.
Директор “Коматека” Юрий Крюченков в беседе с корреспондентом заявил, что на эллинг есть все разрешительные документы, прописан он и в кадастровом плане города. На базе яхт-клуба работают четыре школы, и демонтаж помещения для хранения напрямую отразится на их работе. Впрочем, сам Крюченков уверен, что суд встанет на их сторону и сносить помещение не будут.
Яхт-клуб ведет историю с 1990-х годов, Крюченков основал его вместе с Владимиром Белоглазовым — легендарным экс-директором УГМК по общим вопросам (скончался в 2021 году). Особую известность площадка получила в 2000-х — как организатор регаты «Ява-Трофи», получившей со временем статус международных соревнований. В настоящее "Коматек" поддерживается рядом известных свердловчан, среди которых крупные бизнесмены и политики, включая губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова.
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