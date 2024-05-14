В Екатеринбурге учитель изнасиловал восьмиклассницу с ДЦП

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Мужчину, подозреваемого в преступлении, ищут (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге учителя ОБЖ подозревают в изнасиловании девочки-инвалида, которая пришла к нему в гости. Мужчину ищут, сообщил URA.RU знакомый с ситуацией источник.

«Инцидент произошел еще в начале апреля в Чкаловском районе. Восьмиклассница по приглашению пришла в гости к своему бывшему педагогу. Села на диван, мужчина примостился рядом и усадил девочку себе на колени. Она пыталась слезть с колен, но потеряла сознание», — рассказал собеседник агентства.

Пришла в себя школьница в тот момент, когда учитель, по ее словам, совершал с ней половой акт. Когда он ушел в ванную, девочка сумела покинуть квартиру. По словам источника, школьница является инвалидом с ДЦП. О случившемся она рассказала родителям лишь месяц спустя. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария.

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В Екатеринбурге учителя ОБЖ подозревают в изнасиловании девочки-инвалида, которая пришла к нему в гости. Мужчину ищут, сообщил URA.RU знакомый с ситуацией источник. «Инцидент произошел еще в начале апреля в Чкаловском районе. Восьмиклассница по приглашению пришла в гости к своему бывшему педагогу. Села на диван, мужчина примостился рядом и усадил девочку себе на колени. Она пыталась слезть с колен, но потеряла сознание», — рассказал собеседник агентства. Пришла в себя школьница в тот момент, когда учитель, по ее словам, совершал с ней половой акт. Когда он ушел в ванную, девочка сумела покинуть квартиру. По словам источника, школьница является инвалидом с ДЦП. О случившемся она рассказала родителям лишь месяц спустя. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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