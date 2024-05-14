В Свердловской области пенсионерка попала под поезд

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Поезд следовал из Серова в Карпинск
Поезд следовал из Серова в Карпинск Фото:

На перегоне станций Источник — Красный Железняк (Свердловская область) вечером 13 мая пенсионерка угодила под поезд, следовавший в Карпинск. Пострадавшую госпитализировали, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В 18:25 на перегоне станций Источник — Красный Железняк на 219-м километре пригородным поездом №6955 сообщением Серов — Карпинск травмирована пожилая женщина", — следует из сообщения. По предварительной информации, пенсионерка травмировала руки.

Пострадавшую доставили в Краснотурьинскую больницу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. "Серовской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка", — отметили в ведомстве.

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На перегоне станций Источник — Красный Железняк (Свердловская область) вечером 13 мая пенсионерка угодила под поезд, следовавший в Карпинск. Пострадавшую госпитализировали, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. "В 18:25 на перегоне станций Источник — Красный Железняк на 219-м километре пригородным поездом №6955 сообщением Серов — Карпинск травмирована пожилая женщина", — следует из сообщения. По предварительной информации, пенсионерка травмировала руки. Пострадавшую доставили в Краснотурьинскую больницу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. "Серовской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка", — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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