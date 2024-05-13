Мигранты из Таджикистана перевозят свои семьи в Тюменскую область

14 мая 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

В Тюмени увеличился поток мигрантов из Таджикистана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мигранты из Таджикистана начали перевозить членов своих семей в Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Мигранты перевозят свои семьи в Тюменскую область как из родного Таджикистана, так и из других субъектов России. Сейчас иностранцы могут заработать здесь, на тюменской земле, неплохие деньги. К тому же, в регионе медицинское обслуживание находится на достаточно высоком уровне. Вероятно, это два определяющих фактора», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что при этом в регионе снизился поток нелегальных мигрантов. «Иностранцы в Тюменской области стараются легализовать свое пребывание не территории РФ. Поэтому большинство граждан соседних государств оформляют все необходимые для этого документы. В последнее время тюменские силовики значительно усилили работу по выявлению и выдворению нелегальных мигрантов. И иностранцам об этом хорошо известно», — добавил инсайдер URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что мигранты из ближнего зарубежья, которых тюменские дачники нанимают для выполнения работ по хозяйству, стали требовать за свои услуги в два раза больше денег, чем раньше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мигранты из Таджикистана начали перевозить членов своих семей в Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Мигранты перевозят свои семьи в Тюменскую область как из родного Таджикистана, так и из других субъектов России. Сейчас иностранцы могут заработать здесь, на тюменской земле, неплохие деньги. К тому же, в регионе медицинское обслуживание находится на достаточно высоком уровне. Вероятно, это два определяющих фактора», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что при этом в регионе снизился поток нелегальных мигрантов. «Иностранцы в Тюменской области стараются легализовать свое пребывание не территории РФ. Поэтому большинство граждан соседних государств оформляют все необходимые для этого документы. В последнее время тюменские силовики значительно усилили работу по выявлению и выдворению нелегальных мигрантов. И иностранцам об этом хорошо известно», — добавил инсайдер URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что мигранты из ближнего зарубежья, которых тюменские дачники нанимают для выполнения работ по хозяйству, стали требовать за свои услуги в два раза больше денег, чем раньше.