Белоусов: готов отдать жизнь для решения задач на посту главы Минобороны РФ

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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов выступил перед Совфедом РФ с речью Фото:
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Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов готов отдать свою жизнь, чтобы решить поставленные перед ним на новом посту задачи. Об этом он заявил, выступая перед Советом Федерации.

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«Я полностью осознаю свою ответственность. Перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации — в соответствии с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье, и, если потребуется — жизнь, для решения поставленных задач. Спасибо!» — сказал Андрей Белоусов. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».

Владимир Путин предложил назначить Белоусова на пост министра обороны РФ 12 мая. Сергея Шойгу, занимавшего эту должность с 2012 года, глава государства предложил перевести на должность секретаря Совбеза РФ.

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Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов готов отдать свою жизнь, чтобы решить поставленные перед ним на новом посту задачи. Об этом он заявил, выступая перед Советом Федерации. «Я полностью осознаю свою ответственность. Перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации — в соответствии с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье, и, если потребуется — жизнь, для решения поставленных задач. Спасибо!» — сказал Андрей Белоусов. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Владимир Путин предложил назначить Белоусова на пост министра обороны РФ 12 мая. Сергея Шойгу, занимавшего эту должность с 2012 года, глава государства предложил перевести на должность секретаря Совбеза РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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