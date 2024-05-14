Политика Белоусов: каждый рубль должен идти на обеспечение ВС РФ 14 мая 2024 в 16:45 Размер текста - 17 + Белоусов заявил о необходимости оптимизации военных расходов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Каждый рубль должен идти на обеспечение Вооруженных сил РФ. Необходимо заняться оптимизацией военных расходов. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов. «Задача непростая, комплексная. Предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов. Хочу подчеркнуть — оптимизация не означает огульное сокращение. Оптимизация, прежде всего, означает повышение их эффективности. Чтобы каждый рубль бюджетных денег, которые в конечном счете платят наши граждане, бизнес — приносил максимальный эффект. Это касается и довольствия. Производства и поставок новой военной техники и вооружений. И кадрового обеспечения», — заявил Белоусов на заседании Совфеда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Каждый рубль должен идти на обеспечение Вооруженных сил РФ. Необходимо заняться оптимизацией военных расходов. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов. «Задача непростая, комплексная. Предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов. Хочу подчеркнуть — оптимизация не означает огульное сокращение. Оптимизация, прежде всего, означает повышение их эффективности. Чтобы каждый рубль бюджетных денег, которые в конечном счете платят наши граждане, бизнес — приносил максимальный эффект. Это касается и довольствия. Производства и поставок новой военной техники и вооружений. И кадрового обеспечения», — заявил Белоусов на заседании Совфеда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям