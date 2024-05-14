Белоусов: каждый рубль должен идти на обеспечение ВС РФ

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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Белоусов заявил о необходимости оптимизации военных расходов Фото:

Каждый рубль должен идти на обеспечение Вооруженных сил РФ. Необходимо заняться оптимизацией военных расходов. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов.

«Задача непростая, комплексная. Предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов. Хочу подчеркнуть — оптимизация не означает огульное сокращение. Оптимизация, прежде всего, означает повышение их эффективности. Чтобы каждый рубль бюджетных денег, которые в конечном счете платят наши граждане, бизнес — приносил максимальный эффект. Это касается и довольствия. Производства и поставок новой военной техники и вооружений. И кадрового обеспечения», — заявил Белоусов на заседании Совфеда.

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Каждый рубль должен идти на обеспечение Вооруженных сил РФ. Необходимо заняться оптимизацией военных расходов. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов. «Задача непростая, комплексная. Предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов. Хочу подчеркнуть — оптимизация не означает огульное сокращение. Оптимизация, прежде всего, означает повышение их эффективности. Чтобы каждый рубль бюджетных денег, которые в конечном счете платят наши граждане, бизнес — приносил максимальный эффект. Это касается и довольствия. Производства и поставок новой военной техники и вооружений. И кадрового обеспечения», — заявил Белоусов на заседании Совфеда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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