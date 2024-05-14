Белоусов пообещал победить в СВО с минимальными потерями

14 мая 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов заявил, что полностью осознает всю ответственность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спецоперация России будет завершена с минимальными потерями. Об этом заявил кандидат на должность главы Минобороны РФ Андрей Белоусов во время выступления в Совете Федерации. «Хочу это специально подчеркнуть, необходимо победить с минимальными человеческими потерями. Главные задачи СВО — ее завершение, а также достижение военно-политических целей», — заявил Андрей Белоусов. Он отметил, что полностью осознает ответственность перед страной и народом в связи с тем, что президент России Владимир Путин выдвинул его кандидатом на пост министра обороны РФ. Прямой эфир заседания Совфеда шел на телеканале «Россия 24». Ранее он заявил, что каждый рубль должен идти на обеспечение армии. Он также предложил оптимизировать военные расходы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецоперация России будет завершена с минимальными потерями. Об этом заявил кандидат на должность главы Минобороны РФ Андрей Белоусов во время выступления в Совете Федерации. «Хочу это специально подчеркнуть, необходимо победить с минимальными человеческими потерями. Главные задачи СВО — ее завершение, а также достижение военно-политических целей», — заявил Андрей Белоусов. Он отметил, что полностью осознает ответственность перед страной и народом в связи с тем, что президент России Владимир Путин выдвинул его кандидатом на пост министра обороны РФ. Прямой эфир заседания Совфеда шел на телеканале «Россия 24». Ранее он заявил, что каждый рубль должен идти на обеспечение армии. Он также предложил оптимизировать военные расходы.