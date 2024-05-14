Фальков: с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр»

В России с 2025 года не будет такого понятия, как «бакалавр». Вместо него введут понятия «специализированное высшее образование» и «высшее образование». Об этом сообщил и. о. главы Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
«Системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия бакалавра, у нас будет высшее образование и специализированное высшее образование», — заявил Фальков. Об этом он сообщил
По словам и. о. главы Минобрнауки, в прежней системе образования только бакалавры имели право получать образование в магистратуре бесплатно. Согласно новой логике, любой, у кого есть высшее образование, может бесплатно получить специализированное высшее.
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