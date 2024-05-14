Фальков: с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр»

14 мая 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

В РФ не будет понятия «бакалавр» со следующего года, заявил Фальков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России с 2025 года не будет такого понятия, как «бакалавр». Вместо него введут понятия «специализированное высшее образование» и «высшее образование». Об этом сообщил и. о. главы Минобрнауки РФ Валерий Фальков. «Системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия бакалавра, у нас будет высшее образование и специализированное высшее образование», — заявил Фальков. Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы. По словам и. о. главы Минобрнауки, в прежней системе образования только бакалавры имели право получать образование в магистратуре бесплатно. Согласно новой логике, любой, у кого есть высшее образование, может бесплатно получить специализированное высшее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с 2025 года не будет такого понятия, как «бакалавр». Вместо него введут понятия «специализированное высшее образование» и «высшее образование». Об этом сообщил и. о. главы Минобрнауки РФ Валерий Фальков. «Системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия бакалавра, у нас будет высшее образование и специализированное высшее образование», — заявил Фальков. Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы. По словам и. о. главы Минобрнауки, в прежней системе образования только бакалавры имели право получать образование в магистратуре бесплатно. Согласно новой логике, любой, у кого есть высшее образование, может бесплатно получить специализированное высшее.