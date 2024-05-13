13 мая 2024

Подростки из ХМАО, которых втянули в отмывание денег, пытались заработать на криптовалюте

Жители ХМАО использовали подростков для вывода денег на свои счета
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, финансы, валюта, биткоин, криптовалюта, деньги
В ХМАО жители привлекали подростков к выводу денег, заработанных на криптовалюте Фото:

Подростки из ХМАО, которые якобы были втянуты преступной группировкой в отмывание денег, пытались заработать на криптовалюте. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Два брата за небольшие финансовые отчисления привлекали подростков, которые открывали банковские карты и таким образом выводили деньги, полученные через криптовалюту. Через счет одного из подростков за два месяца прошло порядка двух миллионов рублей, а он вместо того, чтобы перевести их дальше, снял со счета и „положил под подушку“ 400 тысяч. Это и стало причиной разбирательств», — сообщил агентству источник.

Заявление в правоохранительные органы поступили от родителей в апреле 2024 года. Они сообщили силовикам, что некая ОПГ якобы втянула их детей в обналичивание денег. В скандал вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин, дело на контроле в региональном ведомстве. URA.RU запросило комментарий в СК ХМАО, на момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подростки из ХМАО, которые якобы были втянуты преступной группировкой в отмывание денег, пытались заработать на криптовалюте. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Два брата за небольшие финансовые отчисления привлекали подростков, которые открывали банковские карты и таким образом выводили деньги, полученные через криптовалюту. Через счет одного из подростков за два месяца прошло порядка двух миллионов рублей, а он вместо того, чтобы перевести их дальше, снял со счета и „положил под подушку“ 400 тысяч. Это и стало причиной разбирательств», — сообщил агентству источник. Заявление в правоохранительные органы поступили от родителей в апреле 2024 года. Они сообщили силовикам, что некая ОПГ якобы втянула их детей в обналичивание денег. В скандал вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин, дело на контроле в региональном ведомстве. URA.RU запросило комментарий в СК ХМАО, на момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...