Подростки из ХМАО, которых втянули в отмывание денег, пытались заработать на криптовалюте

Жители ХМАО использовали подростков для вывода денег на свои счета

14 мая 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

В ХМАО жители привлекали подростков к выводу денег, заработанных на криптовалюте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Подростки из ХМАО, которые якобы были втянуты преступной группировкой в отмывание денег, пытались заработать на криптовалюте. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Два брата за небольшие финансовые отчисления привлекали подростков, которые открывали банковские карты и таким образом выводили деньги, полученные через криптовалюту. Через счет одного из подростков за два месяца прошло порядка двух миллионов рублей, а он вместо того, чтобы перевести их дальше, снял со счета и „положил под подушку“ 400 тысяч. Это и стало причиной разбирательств», — сообщил агентству источник. Заявление в правоохранительные органы поступили от родителей в апреле 2024 года. Они сообщили силовикам, что некая ОПГ якобы втянула их детей в обналичивание денег. В скандал вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин, дело на контроле в региональном ведомстве. URA.RU запросило комментарий в СК ХМАО, на момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подростки из ХМАО, которые якобы были втянуты преступной группировкой в отмывание денег, пытались заработать на криптовалюте. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Два брата за небольшие финансовые отчисления привлекали подростков, которые открывали банковские карты и таким образом выводили деньги, полученные через криптовалюту. Через счет одного из подростков за два месяца прошло порядка двух миллионов рублей, а он вместо того, чтобы перевести их дальше, снял со счета и „положил под подушку“ 400 тысяч. Это и стало причиной разбирательств», — сообщил агентству источник. Заявление в правоохранительные органы поступили от родителей в апреле 2024 года. Они сообщили силовикам, что некая ОПГ якобы втянула их детей в обналичивание денег. В скандал вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин, дело на контроле в региональном ведомстве. URA.RU запросило комментарий в СК ХМАО, на момент публикации ответ не поступил.