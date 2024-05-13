Подростки из ХМАО, которых втянули в отмывание денег, пытались заработать на криптовалюте

Подростки из ХМАО, которые якобы были втянуты преступной группировкой в отмывание денег, пытались заработать на криптовалюте. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Два брата за небольшие финансовые отчисления привлекали подростков, которые открывали банковские карты и таким образом выводили деньги, полученные через криптовалюту. Через счет одного из подростков за два месяца прошло порядка двух миллионов рублей, а он вместо того, чтобы перевести их дальше, снял со счета и „положил под подушку“ 400 тысяч. Это и стало причиной разбирательств», — сообщил агентству источник.
Заявление в правоохранительные органы поступили от родителей в апреле 2024 года. Они сообщили силовикам, что некая ОПГ якобы втянула их детей в обналичивание денег. В скандал вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин, дело на контроле в региональном ведомстве. URA.RU запросило комментарий в СК ХМАО, на момент публикации ответ не поступил.
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