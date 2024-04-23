23 апреля 2024

Бастрыкин заинтересовался ОПГ из ХМАО, которая втягивала школьников в отмыв денег

В ХМАО ОПГ обналичивала нелегальные деньги с помощью подростков
© Служба новостей «URA.RU»
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Группировка обналичивала деньги с помощью школьников Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о преступной группировке, которая втягивала несовершеннолетних из ХМАО в отмыв денег. Об этом сообщает telegram-канал «Следком».

«В соцмедиа сообщается, что подростков в Ханты-Мансийском автономном округе, предположительно, уроженцы Закавказья, втягивают в противоправную деятельность с обналичиванием крупных сумм денег, предлагая за это вознаграждение. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре проводится проверка», — сообщает telegram-канал.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин занялся группой подростков из ХМАО, избившей школьников. Региональное СУ СК проводит проверку.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о преступной группировке, которая втягивала несовершеннолетних из ХМАО в отмыв денег. Об этом сообщает telegram-канал «Следком». «В соцмедиа сообщается, что подростков в Ханты-Мансийском автономном округе, предположительно, уроженцы Закавказья, втягивают в противоправную деятельность с обналичиванием крупных сумм денег, предлагая за это вознаграждение. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре проводится проверка», — сообщает telegram-канал. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин занялся группой подростков из ХМАО, избившей школьников. Региональное СУ СК проводит проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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