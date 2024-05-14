Жителей Челябинска ожидает одна неделя жары в июне и две в августе. Долгосрочный прогноз погоды на предстоящее лето опубликован на сайте метеослужбы.
«С 8 по 14 июня в Челябинске ожидается жаркая погода. Температура воздуха от 28 градусов тепла и выше. Переменная облачность, без осадков», — говорится в прогнозе погоды на предстоящее лето, размещенном на сайте «Ну и погода в Челябинске».
Следующее существенное потепление синоптики обещают с 28 июля по 10 августа. В промежутках челябинцев ждет холодная и дождливая погода со средней температурой по ночам от 7 до 20 градусов тепла, а днем около 16-20 градусов.
Ранее синоптики пообещали, что теплая погода после майских снегопадов вернется к 17 мая. В Челябинске температура воздуха достигнет 17 градусов тепла. Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, жары в областном центре не ожидается до начала лета.
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