Челябинцев ожидают три жаркие недели летом. Скрин

14 мая 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Жаркую погоду обещают в начале и конце лета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинска ожидает одна неделя жары в июне и две в августе. Долгосрочный прогноз погоды на предстоящее лето опубликован на сайте метеослужбы. «С 8 по 14 июня в Челябинске ожидается жаркая погода. Температура воздуха от 28 градусов тепла и выше. Переменная облачность, без осадков», — говорится в прогнозе погоды на предстоящее лето, размещенном на сайте «Ну и погода в Челябинске». Следующее существенное потепление синоптики обещают с 28 июля по 10 августа. В промежутках челябинцев ждет холодная и дождливая погода со средней температурой по ночам от 7 до 20 градусов тепла, а днем около 16-20 градусов. Ранее синоптики пообещали, что теплая погода после майских снегопадов вернется к 17 мая. В Челябинске температура воздуха достигнет 17 градусов тепла. Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, жары в областном центре не ожидается до начала лета. Летом синоптики обещают всего три недели жаркой погоды Скрин с сайта «Ну и погода в Челябинске» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Челябинска ожидает одна неделя жары в июне и две в августе. Долгосрочный прогноз погоды на предстоящее лето опубликован на сайте метеослужбы. «С 8 по 14 июня в Челябинске ожидается жаркая погода. Температура воздуха от 28 градусов тепла и выше. Переменная облачность, без осадков», — говорится в прогнозе погоды на предстоящее лето, размещенном на сайте «Ну и погода в Челябинске». Следующее существенное потепление синоптики обещают с 28 июля по 10 августа. В промежутках челябинцев ждет холодная и дождливая погода со средней температурой по ночам от 7 до 20 градусов тепла, а днем около 16-20 градусов. Ранее синоптики пообещали, что теплая погода после майских снегопадов вернется к 17 мая. В Челябинске температура воздуха достигнет 17 градусов тепла. Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, жары в областном центре не ожидается до начала лета.