Челябинцев ожидают три жаркие недели летом. Скрин

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Участник СВО медсестра Елена Соколова. Челябинск, жара, водоем, курорт, лето, тургояк, пляж, отдых, озеро тургояк
Жаркую погоду обещают в начале и конце лета Фото:

Жителей Челябинска ожидает одна неделя жары в июне и две в августе. Долгосрочный прогноз погоды на предстоящее лето опубликован на сайте метеослужбы.

«С 8 по 14 июня в Челябинске ожидается жаркая погода. Температура воздуха от 28 градусов тепла и выше. Переменная облачность, без осадков», — говорится в прогнозе погоды на предстоящее лето, размещенном на сайте «Ну и погода в Челябинске».

Следующее существенное потепление синоптики обещают с 28 июля по 10 августа. В промежутках челябинцев ждет холодная и дождливая погода со средней температурой по ночам от 7 до 20 градусов тепла, а днем около 16-20 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что теплая погода после майских снегопадов вернется к 17 мая. В Челябинске температура воздуха достигнет 17 градусов тепла. Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, жары в областном центре не ожидается до начала лета.

Летом синоптики обещают всего три недели жаркой погоды
Летом синоптики обещают всего три недели жаркой погоды

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Жителей Челябинска ожидает одна неделя жары в июне и две в августе. Долгосрочный прогноз погоды на предстоящее лето опубликован на сайте метеослужбы. «С 8 по 14 июня в Челябинске ожидается жаркая погода. Температура воздуха от 28 градусов тепла и выше. Переменная облачность, без осадков», — говорится в прогнозе погоды на предстоящее лето, размещенном на сайте «Ну и погода в Челябинске». Следующее существенное потепление синоптики обещают с 28 июля по 10 августа. В промежутках челябинцев ждет холодная и дождливая погода со средней температурой по ночам от 7 до 20 градусов тепла, а днем около 16-20 градусов. Ранее синоптики пообещали, что теплая погода после майских снегопадов вернется к 17 мая. В Челябинске температура воздуха достигнет 17 градусов тепла. Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, жары в областном центре не ожидается до начала лета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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