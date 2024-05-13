В ХМАО зарегистрирован рост заболеваемости энтеровирусом

14 мая 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией в ХМАО в 1,6 раза превысил средний многолетний показатель Фото: Анна Майорова © URA.RU Уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией в ХМАО в 1,6 раза превысил средний многолетний показатель. Такую информацию опубликовали на сайте Роспотребнадзора Югры. «В 2023 году в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре было зарегистрировано 49,6 случая энтеровирусной инфекции на 100 тысяч жителей, что на 15,0% выше, чем в 2022 году. Заболеваемость ЭВИ находится выше среднего многолетнего уровня в 1,6 раза», — пояснили в надзорном ведомстве. Наибольшее количество заболевших в 2023 году было зарегистрировано в Сургуте — 31,8 случая на 100 тысяч человек. В Ханты-Мансийске 97,29 случая, а в Пыть-Яхе — 95,91 случая на 100 тысяч населения. Чтобы предотвратить заражение энтеровирусом, эксперты Роспотребнадзора призывают югорчан мыть руки, избегать контактов с зараженными и поддерживать свой иммунитет. Также важно соблюдать санитарные правила: пить кипяченую или бутилированную воду, мыть овощи и фрукты перед употреблением, избегать уличных точек питания. При появлении симптомов болезни необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией в ХМАО в 1,6 раза превысил средний многолетний показатель. Такую информацию опубликовали на сайте Роспотребнадзора Югры. «В 2023 году в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре было зарегистрировано 49,6 случая энтеровирусной инфекции на 100 тысяч жителей, что на 15,0% выше, чем в 2022 году. Заболеваемость ЭВИ находится выше среднего многолетнего уровня в 1,6 раза», — пояснили в надзорном ведомстве. Наибольшее количество заболевших в 2023 году было зарегистрировано в Сургуте — 31,8 случая на 100 тысяч человек. В Ханты-Мансийске 97,29 случая, а в Пыть-Яхе — 95,91 случая на 100 тысяч населения. Чтобы предотвратить заражение энтеровирусом, эксперты Роспотребнадзора призывают югорчан мыть руки, избегать контактов с зараженными и поддерживать свой иммунитет. Также важно соблюдать санитарные правила: пить кипяченую или бутилированную воду, мыть овощи и фрукты перед употреблением, избегать уличных точек питания. При появлении симптомов болезни необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.