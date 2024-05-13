13 мая 2024

В ХМАО зарегистрирован рост заболеваемости энтеровирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией в ХМАО в 1,6 раза превысил средний многолетний показатель Фото:

Уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией в ХМАО в 1,6 раза превысил средний многолетний показатель. Такую информацию опубликовали на сайте Роспотребнадзора Югры.

«В 2023 году в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре было зарегистрировано 49,6 случая энтеровирусной инфекции на 100 тысяч жителей, что на 15,0% выше, чем в 2022 году. Заболеваемость ЭВИ находится выше среднего многолетнего уровня в 1,6 раза», — пояснили в надзорном ведомстве.

Наибольшее количество заболевших в 2023 году было зарегистрировано в Сургуте — 31,8 случая на 100 тысяч человек. В Ханты-Мансийске 97,29 случая, а в Пыть-Яхе — 95,91 случая на 100 тысяч населения.

Чтобы предотвратить заражение энтеровирусом, эксперты Роспотребнадзора призывают югорчан мыть руки, избегать контактов с зараженными и поддерживать свой иммунитет. Также важно соблюдать санитарные правила: пить кипяченую или бутилированную воду, мыть овощи и фрукты перед употреблением, избегать уличных точек питания. При появлении симптомов болезни необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.

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Уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией в ХМАО в 1,6 раза превысил средний многолетний показатель. Такую информацию опубликовали на сайте Роспотребнадзора Югры. «В 2023 году в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре было зарегистрировано 49,6 случая энтеровирусной инфекции на 100 тысяч жителей, что на 15,0% выше, чем в 2022 году. Заболеваемость ЭВИ находится выше среднего многолетнего уровня в 1,6 раза», — пояснили в надзорном ведомстве. Наибольшее количество заболевших в 2023 году было зарегистрировано в Сургуте — 31,8 случая на 100 тысяч человек. В Ханты-Мансийске 97,29 случая, а в Пыть-Яхе — 95,91 случая на 100 тысяч населения. Чтобы предотвратить заражение энтеровирусом, эксперты Роспотребнадзора призывают югорчан мыть руки, избегать контактов с зараженными и поддерживать свой иммунитет. Также важно соблюдать санитарные правила: пить кипяченую или бутилированную воду, мыть овощи и фрукты перед употреблением, избегать уличных точек питания. При появлении симптомов болезни необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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