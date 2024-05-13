13 мая 2024

Тюменские дети сходят на экскурсию внутрь человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание КГУ. Курган, флажок, дети, школа, школьники, летний лагерь, экскурсия, урок на улице
Во время экскурсии детям расскажут об анатомии человека, показав органы изнутри Фото:

В Тюмени начала свою работу выставка, где посетители увидят человеческий организм изнутри. Как рассказали URA.RU в оргкомитете выставки, во время экскурсии детям расскажут о нескучной анатомии.

«Выставка „Внутри человека“ предназначена специально для детей, которые хотят узнать, как устроен организм. Во время экскурсии посетители увидят, как работает ЖКТ, как растут волосы на бровях и почему сгибаются пальцы. Все экспонаты выставки дети могут потрогать. Этой выставкой мы решили показать, что анатомия человека — это не скучная наука, а интересный и увлекательный рассказ», — рассказали URA.RU организаторы.

В Тюмени выставка проходит первый раз и продолжит работу до сентября. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень привозят картины художника с мировым именем.

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В Тюмени начала свою работу выставка, где посетители увидят человеческий организм изнутри. Как рассказали URA.RU в оргкомитете выставки, во время экскурсии детям расскажут о нескучной анатомии. «Выставка „Внутри человека“ предназначена специально для детей, которые хотят узнать, как устроен организм. Во время экскурсии посетители увидят, как работает ЖКТ, как растут волосы на бровях и почему сгибаются пальцы. Все экспонаты выставки дети могут потрогать. Этой выставкой мы решили показать, что анатомия человека — это не скучная наука, а интересный и увлекательный рассказ», — рассказали URA.RU организаторы. В Тюмени выставка проходит первый раз и продолжит работу до сентября. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень привозят картины художника с мировым именем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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