Тюменские дети сходят на экскурсию внутрь человека

В Тюмени начала свою работу выставка, где посетители увидят человеческий организм изнутри. Как рассказали URA.RU в оргкомитете выставки, во время экскурсии детям расскажут о нескучной анатомии.
«Выставка „Внутри человека“ предназначена специально для детей, которые хотят узнать, как устроен организм. Во время экскурсии посетители увидят, как работает ЖКТ, как растут волосы на бровях и почему сгибаются пальцы. Все экспонаты выставки дети могут потрогать. Этой выставкой мы решили показать, что анатомия человека — это не скучная наука, а интересный и увлекательный рассказ», — рассказали URA.RU организаторы.
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В Тюмени начала свою работу выставка, где посетители увидят человеческий организм изнутри. Как рассказали URA.RU в оргкомитете выставки, во время экскурсии детям расскажут о нескучной анатомии. «Выставка „Внутри человека“ предназначена специально для детей, которые хотят узнать, как устроен организм. Во время экскурсии посетители увидят, как работает ЖКТ, как растут волосы на бровях и почему сгибаются пальцы. Все экспонаты выставки дети могут потрогать. Этой выставкой мы решили показать, что анатомия человека — это не скучная наука, а интересный и увлекательный рассказ», — рассказали URA.RU организаторы. В Тюмени выставка проходит первый раз и продолжит работу до сентября. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень привозят картины художника с мировым именем.