13 мая 2024

После вмешательства замгенпрокурора Зайцева на судебного пристава из ХМАО возбудили уголовное дело

В ХМАО приставу грозит уголовная статья за бездействие при взыскании алиментов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Курпишеву Ивану и Штингеру Александру. Курган, приставы, фссп, судебный пристав, шеврон, фссп россии по курганской области
Судебному приставу грозит уголовная ответственность за бездействие при взыскании алиментов Фото:

Прокуратура ХМАО после вмешательства заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева оштрафовала алиментщика за долги и возбудила уголовное дело на сотрудника УФССП региона за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Югры.

«В отношении должника за неуплату алиментов на содержание детей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Кроме того, он привлечен к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Также по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении сотрудника службы судебных приставов», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Силовики установили, что в отделении судебных приставов по Нижневартовску и Нижневартовскому району находилось исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу двух малолетних детей. Сам должник не платил деньги на содержание несовершеннолетних, а пристав не спешил взыскивать долг в судебном порядке. «Ход и результаты расследования уголовных дел, а также работа по взысканию с должника алиментов на содержание детей поставлены на контроль», — сообщает надзорное ведомство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура ХМАО после вмешательства заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева оштрафовала алиментщика за долги и возбудила уголовное дело на сотрудника УФССП региона за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Югры. «В отношении должника за неуплату алиментов на содержание детей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Кроме того, он привлечен к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Также по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении сотрудника службы судебных приставов», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Силовики установили, что в отделении судебных приставов по Нижневартовску и Нижневартовскому району находилось исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу двух малолетних детей. Сам должник не платил деньги на содержание несовершеннолетних, а пристав не спешил взыскивать долг в судебном порядке. «Ход и результаты расследования уголовных дел, а также работа по взысканию с должника алиментов на содержание детей поставлены на контроль», — сообщает надзорное ведомство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...