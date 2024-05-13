После вмешательства замгенпрокурора Зайцева на судебного пристава из ХМАО возбудили уголовное дело

Прокуратура ХМАО после вмешательства заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева оштрафовала алиментщика за долги и возбудила уголовное дело на сотрудника УФССП региона за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Югры.
«В отношении должника за неуплату алиментов на содержание детей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Кроме того, он привлечен к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Также по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении сотрудника службы судебных приставов», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Силовики установили, что в отделении судебных приставов по Нижневартовску и Нижневартовскому району находилось исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу двух малолетних детей. Сам должник не платил деньги на содержание несовершеннолетних, а пристав не спешил взыскивать долг в судебном порядке. «Ход и результаты расследования уголовных дел, а также работа по взысканию с должника алиментов на содержание детей поставлены на контроль», — сообщает надзорное ведомство.
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