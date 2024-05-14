УрГЭУ начал проверку из-за угроз арабских студентов другим учащимся

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Здание Уральского государственного экономического университета. Екатеринбург, ургэу, синх, уральский государственный экономический университет
Ректору УрГЭУ Якову Силину доложили о перепалке студентов Фото:

Студенты Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) пожаловались на сверстников из Египта, угрожавших им избиением и изнасилованием. На инцидент обратило внимание руководство вуза, организовав проверку и доложив об этом ректору Якову Силину, рассказала URA.RU начальник информационно-рекламного управления УрГЭУ Оксана Избышева.

Согласно скриншотам из чата общежития университета, которые разошлись по соцсетям, арабские студенты оскорбляли других на ломаном русском и отправляли фразы с призывами к убийству и оскорбительными выражениями. Также они мотивировали свой приезд в Екатеринбург тем, что собираются вступать в половой контакт с русскими девушками. «Ты это можешь сказать только в интернете», — ответил одному из них студент.

По словам Избышевой, руководство вуза знает о произошедшей ситуации и установило всех студентов, участвующих в переписке. Силину, который сейчас находится в Москве, уже доложено об инциденте, с ним постоянно поддерживается связь. «В университете, где учатся граждане 68 стран, представители разных культур и религиозных конфессий, подобные вещи недопустимы. Для нас это острая проблема, на которую мы немедленно реагируем. Как только университет во всем разберется, мы обязательно дадим знать об этом. Виновные в неприятной ситуации будут наказаны. Это серьезная тема для УрГЭУ», — отметила пиарщик вуза.

Ранее студент-мигрант пригрозил убийством учащимся Уральского федерального университета. Он отметил, что выписан из психиатрической больницы со справкой и не несет ответственности за свои действия.

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Студенты Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) пожаловались на сверстников из Египта, угрожавших им избиением и изнасилованием. На инцидент обратило внимание руководство вуза, организовав проверку и доложив об этом ректору Якову Силину, рассказала URA.RU начальник информационно-рекламного управления УрГЭУ Оксана Избышева. Согласно скриншотам из чата общежития университета, которые разошлись по соцсетям, арабские студенты оскорбляли других на ломаном русском и отправляли фразы с призывами к убийству и оскорбительными выражениями. Также они мотивировали свой приезд в Екатеринбург тем, что собираются вступать в половой контакт с русскими девушками. «Ты это можешь сказать только в интернете», — ответил одному из них студент. По словам Избышевой, руководство вуза знает о произошедшей ситуации и установило всех студентов, участвующих в переписке. Силину, который сейчас находится в Москве, уже доложено об инциденте, с ним постоянно поддерживается связь. «В университете, где учатся граждане 68 стран, представители разных культур и религиозных конфессий, подобные вещи недопустимы. Для нас это острая проблема, на которую мы немедленно реагируем. Как только университет во всем разберется, мы обязательно дадим знать об этом. Виновные в неприятной ситуации будут наказаны. Это серьезная тема для УрГЭУ», — отметила пиарщик вуза. Ранее студент-мигрант пригрозил убийством учащимся Уральского федерального университета. Он отметил, что выписан из психиатрической больницы со справкой и не несет ответственности за свои действия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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