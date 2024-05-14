УрГЭУ начал проверку из-за угроз арабских студентов другим учащимся

14 мая 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Ректору УрГЭУ Якову Силину доложили о перепалке студентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студенты Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) пожаловались на сверстников из Египта, угрожавших им избиением и изнасилованием. На инцидент обратило внимание руководство вуза, организовав проверку и доложив об этом ректору Якову Силину, рассказала URA.RU начальник информационно-рекламного управления УрГЭУ Оксана Избышева. Согласно скриншотам из чата общежития университета, которые разошлись по соцсетям, арабские студенты оскорбляли других на ломаном русском и отправляли фразы с призывами к убийству и оскорбительными выражениями. Также они мотивировали свой приезд в Екатеринбург тем, что собираются вступать в половой контакт с русскими девушками. «Ты это можешь сказать только в интернете», — ответил одному из них студент. По словам Избышевой, руководство вуза знает о произошедшей ситуации и установило всех студентов, участвующих в переписке. Силину, который сейчас находится в Москве, уже доложено об инциденте, с ним постоянно поддерживается связь. «В университете, где учатся граждане 68 стран, представители разных культур и религиозных конфессий, подобные вещи недопустимы. Для нас это острая проблема, на которую мы немедленно реагируем. Как только университет во всем разберется, мы обязательно дадим знать об этом. Виновные в неприятной ситуации будут наказаны. Это серьезная тема для УрГЭУ», — отметила пиарщик вуза. Ранее студент-мигрант пригрозил убийством учащимся Уральского федерального университета. Он отметил, что выписан из психиатрической больницы со справкой и не несет ответственности за свои действия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенты Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) пожаловались на сверстников из Египта, угрожавших им избиением и изнасилованием. На инцидент обратило внимание руководство вуза, организовав проверку и доложив об этом ректору Якову Силину, рассказала URA.RU начальник информационно-рекламного управления УрГЭУ Оксана Избышева. Согласно скриншотам из чата общежития университета, которые разошлись по соцсетям, арабские студенты оскорбляли других на ломаном русском и отправляли фразы с призывами к убийству и оскорбительными выражениями. Также они мотивировали свой приезд в Екатеринбург тем, что собираются вступать в половой контакт с русскими девушками. «Ты это можешь сказать только в интернете», — ответил одному из них студент. По словам Избышевой, руководство вуза знает о произошедшей ситуации и установило всех студентов, участвующих в переписке. Силину, который сейчас находится в Москве, уже доложено об инциденте, с ним постоянно поддерживается связь. «В университете, где учатся граждане 68 стран, представители разных культур и религиозных конфессий, подобные вещи недопустимы. Для нас это острая проблема, на которую мы немедленно реагируем. Как только университет во всем разберется, мы обязательно дадим знать об этом. Виновные в неприятной ситуации будут наказаны. Это серьезная тема для УрГЭУ», — отметила пиарщик вуза. Ранее студент-мигрант пригрозил убийством учащимся Уральского федерального университета. Он отметил, что выписан из психиатрической больницы со справкой и не несет ответственности за свои действия.