Алиханов утвержден на пост министра промышленности и торговли РФ

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, алиханов антон
За Алиханова на посту министра промышленности и торговли РФ проголосовали 400 депутатов Фото:

Госдума утвердила на пост министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Об этом сообщили на заседании Госдумы. Ранее он занимал должность губернатора Калининградской области.

«„За“ проголосовало 400 депутатов, „против“ и воздержавшихся не было», — гласят данные голосования. Прямая трансляция проходит на сайте Госдумы.

Ранее этот пост занимал Денис Мантуров. Накануне его назначили на пост первого вице-премьера РФ.

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Госдума утвердила на пост министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Об этом сообщили на заседании Госдумы. Ранее он занимал должность губернатора Калининградской области. «„За“ проголосовало 400 депутатов, „против“ и воздержавшихся не было», — гласят данные голосования. Прямая трансляция проходит на сайте Госдумы. Ранее этот пост занимал Денис Мантуров. Накануне его назначили на пост первого вице-премьера РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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