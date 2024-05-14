Алиханов утвержден на пост министра промышленности и торговли РФ

14 мая 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

За Алиханова на посту министра промышленности и торговли РФ проголосовали 400 депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума утвердила на пост министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Об этом сообщили на заседании Госдумы. Ранее он занимал должность губернатора Калининградской области. «„За“ проголосовало 400 депутатов, „против“ и воздержавшихся не было», — гласят данные голосования. Прямая трансляция проходит на сайте Госдумы. Ранее этот пост занимал Денис Мантуров. Накануне его назначили на пост первого вице-премьера РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума утвердила на пост министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Об этом сообщили на заседании Госдумы. Ранее он занимал должность губернатора Калининградской области. «„За“ проголосовало 400 депутатов, „против“ и воздержавшихся не было», — гласят данные голосования. Прямая трансляция проходит на сайте Госдумы. Ранее этот пост занимал Денис Мантуров. Накануне его назначили на пост первого вице-премьера РФ.