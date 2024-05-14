Следователи завели уголовное дело из-за гибели водителя БелАЗа в Качканаре

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели 37-летнего водителя БелАЗа, сорвавшегося с 75-метровой высоты в Качканаре (Свердловская область). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"В Качканаре следствием СКР возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя грузовой автомашины", — следует из сообщения. Дело заведено по второй части статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.
Сейчас следователи проводят проверку техники безопасности. Точная причина смерти рабочего будет установлена в ходе судмедэкспертизы.
Инцидент произошел 13 мая. Водитель БелАЗа съехал с дороги и перевернулся, упав в карьер с 75-метровой высоты. К месту инцидента прибыли ГИБДД и медики, но мужчина скончался до приезда помощи. Представители предприятия выразили соболезнования родным и близки погибшего, пояснив, что создана комиссия и ведется расследование.
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