Губернатор обстреливаемого ВСУ региона переходит в правительство

Госдума утвердила Старовойта на пост министра транспорта РФ
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, старовойт роман
Старовойта утвердили на пост министра транспорта России Фото:
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Губернатора Курской области Романа Старовойта Госдума утвердила на пост министра транспорта РФ. За его кандидатуру проголосовали 429 депутатов. Такие данные приводит Госдума на своем заседании.

«„За“ проголосовали 429 депутатов», — гласят данные голосования. Прямая трансляция проходит на сайте Госдумы.

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Губернатора Курской области Романа Старовойта Госдума утвердила на пост министра транспорта РФ. За его кандидатуру проголосовали 429 депутатов. Такие данные приводит Госдума на своем заседании. «„За“ проголосовали 429 депутатов», — гласят данные голосования. Прямая трансляция проходит на сайте Госдумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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