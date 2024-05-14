Губернатор обстреливаемого ВСУ региона переходит в правительство

Госдума утвердила Старовойта на пост министра транспорта РФ

14 мая 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Старовойта утвердили на пост министра транспорта России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства РФ-2024 Губернатора Курской области Романа Старовойта Госдума утвердила на пост министра транспорта РФ. За его кандидатуру проголосовали 429 депутатов. Такие данные приводит Госдума на своем заседании. «„За“ проголосовали 429 депутатов», — гласят данные голосования. Прямая трансляция проходит на сайте Госдумы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатора Курской области Романа Старовойта Госдума утвердила на пост министра транспорта РФ. За его кандидатуру проголосовали 429 депутатов. Такие данные приводит Госдума на своем заседании. «„За“ проголосовали 429 депутатов», — гласят данные голосования. Прямая трансляция проходит на сайте Госдумы.