Губернатор обстреливаемого ВСУ региона переходит в правительство

Старовойта утвердили на пост министра транспорта России
новость из сюжетаСмена правительства РФ-2024
Губернатора Курской области Романа Старовойта Госдума утвердила на пост министра транспорта РФ. За его кандидатуру проголосовали 429 депутатов. Такие данные приводит Госдума на своем заседании.
«„За“ проголосовали 429 депутатов», — гласят данные голосования. Прямая трансляция проходит на
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.