В Екатеринбурге напротив «Рамады» построят жилой комплекс

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Общая площадь квартала составит 25 тысяч квадратных метров
Общая площадь квартала составит 25 тысяч квадратных метров Фото:

В Екатеринбурге через дорогу от гостиницы Ramada местный девелопер "Аспект" построит квартал на 25 тысяч квадратных метров жилья. Речь идет об участке в границах улиц Славянской – Химмашевской – Кольцовского тракта. Постановление об этом 13 мая подписал мэр Алексей Орлов.

"Утвердить проект межевания территории в границах улиц Славянской — Химмашевской — Кольцовского тракта", — следует из документа. Согласно постановлению, девелоперу разрешили застроить участок многоэтажными домами. Также там появятся экокомплекс с питомником растений, школы и коммерческая недвижимость.

Развитие территории запланировано в три этапа: строительство жилья с автостоянкой и благоустройством дворовых территорий, многофункционального эко-комплекса и образовательного центра. "Аспект" обещает сохранить природный ландшафт, а также повысить уровень экологии.

В этот же день Орлов утвердил снос автосалона китайского бренда Baic ради строительства жилья. Общая площадь развития промзоны составляет более 12,4 тысячи квадратных метров. Проекту отвели 10 лет.

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В Екатеринбурге через дорогу от гостиницы Ramada местный девелопер "Аспект" построит квартал на 25 тысяч квадратных метров жилья. Речь идет об участке в границах улиц Славянской – Химмашевской – Кольцовского тракта. Постановление об этом 13 мая подписал мэр Алексей Орлов. "Утвердить проект межевания территории в границах улиц Славянской — Химмашевской — Кольцовского тракта", — следует из документа. Согласно постановлению, девелоперу разрешили застроить участок многоэтажными домами. Также там появятся экокомплекс с питомником растений, школы и коммерческая недвижимость. Развитие территории запланировано в три этапа: строительство жилья с автостоянкой и благоустройством дворовых территорий, многофункционального эко-комплекса и образовательного центра. "Аспект" обещает сохранить природный ландшафт, а также повысить уровень экологии. В этот же день Орлов утвердил снос автосалона китайского бренда Baic ради строительства жилья. Общая площадь развития промзоны составляет более 12,4 тысячи квадратных метров. Проекту отвели 10 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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