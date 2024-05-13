13 мая 2024

Моор рассказал, какой район Тюменской области затопит следующим

Села Вагайского района Тюменской области вдоль Иртыша готовятся к затоплению
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в Кареглазово. Тюмень, половодье, дамба, паводок, наводнение, потоп, подтопление, разлив
От подтопления села Вагайского района могут спасти только дамбы, считает губернатор Моор Фото:
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В Вагайском районе Тюменской области из-за повышения воды в реке Иртыш в зону затопления могут попасть 66 домов. Уровень воды здесь уже превышает критический на 60 сантиметров, рассказал в своем telegram-канале глава области Александр Моор.

«Сегодня работал в Вагайском районе. Оценил, как идут работы по укреплению защитных сооружений в селе Большой Карагай. Этот населенный пункт первым встречает паводок на реке Иртыш», — пояснил Моор.

По его словам, вода еще будет прибывать — об этом говорит ситуация в селе Усть-Ишим Омской области. «Сейчас все внимание уделяем эвакуации населения из опасной зоны. Необходимо создать запас мешков с грунтом и круглосуточно патрулировать насыпи», — пояснил Моор.

Ранее URA.RU рассказало, что уровень воды растет и в Туре в границах Тюмени. Однако, до критической отметки здесь еще далеко.

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В Вагайском районе Тюменской области из-за повышения воды в реке Иртыш в зону затопления могут попасть 66 домов. Уровень воды здесь уже превышает критический на 60 сантиметров, рассказал в своем telegram-канале глава области Александр Моор. «Сегодня работал в Вагайском районе. Оценил, как идут работы по укреплению защитных сооружений в селе Большой Карагай. Этот населенный пункт первым встречает паводок на реке Иртыш», — пояснил Моор. По его словам, вода еще будет прибывать — об этом говорит ситуация в селе Усть-Ишим Омской области. «Сейчас все внимание уделяем эвакуации населения из опасной зоны. Необходимо создать запас мешков с грунтом и круглосуточно патрулировать насыпи», — пояснил Моор. Ранее URA.RU рассказало, что уровень воды растет и в Туре в границах Тюмени. Однако, до критической отметки здесь еще далеко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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