В Кургане построят новый жилой комплекс на месте разрушенного дома. Фото

16 мая 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Новостройка появится в Северном районе Кургана Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области В Кургане построят новый жилой комплекс на месте снесенного аварийного дома в микрорайоне Северный. Власти уже выдали разрешение на возведение восьмиэтажного жилого дома. Об этом сообщается на сайте администрации города. «ООО «СЗ «Стандарт». Разрешение на строительство среднеэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в микрорайоне Северный», — говорится в документе. Компания заплатила за участок площадью свыше двух тысяч квадратов 765,5 тысяч рублей на торгах. Согласно данным застройщика, готовность объекта составляет 2%. Сдача дома запланирована на четвертый квартал 2025 года. Восьмиэтажный дом будет иметь два подъезда. На территории разместят детскую и спортивную площадки. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на набережной Тобола планируют снести 40 частных домов. На их месте планируют строительство элитных жилых комплексов. Два земельных участка уже выкуплены крупными застройщиками более чем за 100 млн рублей. Реализовать проекты комплексной застройки должны в течение семи лет. Жилой комплекс будет иметь восемь этажей сайт ДОМ.РФ Фото: Застройщик подготовил площадку к забивке свай сайт ДОМ.РФ Фото: Строительная площадка огорожена забором сайт ДОМ.РФ Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане построят новый жилой комплекс на месте снесенного аварийного дома в микрорайоне Северный. Власти уже выдали разрешение на возведение восьмиэтажного жилого дома. Об этом сообщается на сайте администрации города. «ООО «СЗ «Стандарт». Разрешение на строительство среднеэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в микрорайоне Северный», — говорится в документе. Компания заплатила за участок площадью свыше двух тысяч квадратов 765,5 тысяч рублей на торгах. Согласно данным застройщика, готовность объекта составляет 2%. Сдача дома запланирована на четвертый квартал 2025 года. Восьмиэтажный дом будет иметь два подъезда. На территории разместят детскую и спортивную площадки. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на набережной Тобола планируют снести 40 частных домов. На их месте планируют строительство элитных жилых комплексов. Два земельных участка уже выкуплены крупными застройщиками более чем за 100 млн рублей. Реализовать проекты комплексной застройки должны в течение семи лет.