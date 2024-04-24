24 апреля 2024

Сколько домов снесут рядом с затопленной набережной Кургана. Карта

В Кургане на берегу Тобола планируют снести 40 домов ради новостроек
© Служба новостей «URA.RU»
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Снесенный дом по улице Коли Мяготина. Застройщик «Атлант». Курган, снос дома, руины, развалины, улица коли мяготина 36
Под снос пойдут аварийные дома Фото:
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Комплексная застройка в Курганской области

В Кургане на берегу набережной Тобола планируют снести 40 аварийных домов ради строительства новых жилых комплексов. Корреспондент URA.RU собрал информацию о ветхом жилье, демонтажем которого займутся два местных крупных застройщика.

Под снос попадают дома по улицам Кирова, Климова, Томина и Набережная. Площадь земельных участков под комплексную жилую застройку составляет более 60 тысяч квадратных метров. Согласно контрактам, реализовать проекты застройщикам необходимо в течение семи лет. Участки на берегу Тобола были проданы администрацией Кургана более чем за 100 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на набережной возле храма снесли два аварийных дома. На их месте планируется строительство элитного комплекса. Также сообщалось, что власти ищут желающих купить территорию возле бывшего стадиона «Локомотив». На участке рядом с Тоболом необходимо будет снести более 30 ветхих домов. Комплексное развитие территорий проводится в разных районах города — центральной части, Восточном, Северном и Заозерном.

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В Кургане на берегу набережной Тобола планируют снести 40 аварийных домов ради строительства новых жилых комплексов. Корреспондент URA.RU собрал информацию о ветхом жилье, демонтажем которого займутся два местных крупных застройщика. Под снос попадают дома по улицам Кирова, Климова, Томина и Набережная. Площадь земельных участков под комплексную жилую застройку составляет более 60 тысяч квадратных метров. Согласно контрактам, реализовать проекты застройщикам необходимо в течение семи лет. Участки на берегу Тобола были проданы администрацией Кургана более чем за 100 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на набережной возле храма снесли два аварийных дома. На их месте планируется строительство элитного комплекса. Также сообщалось, что власти ищут желающих купить территорию возле бывшего стадиона «Локомотив». На участке рядом с Тоболом необходимо будет снести более 30 ветхих домов. Комплексное развитие территорий проводится в разных районах города — центральной части, Восточном, Северном и Заозерном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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