Аналитик Солдатенкова предрекла затяжной микрозаймовый бум

Россияне бегут за кредитами из-за слабой динамики реальных доходов, сказала Ирина Солдатенкова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка вырастет спрос на микрозаймы и этот процесс значительно затянется. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

«Текущая риторика ЦБ дает основания полагать, что период жестких денежно-кредитных условий будет сохраняться достаточно продолжительное время. В свою очередь, это приведет к тому, что банки будут удерживать ставки по кредитам и ипотеке высокими, что непосредственно отразится на их доступности для населения и дальнейшем перетоке спроса на микрозаймы», — сказала Инна Солдатенкова.

По ее словам, ожидать снижения ставок по кредитам не стоит. «Такой сигнал регулятора подтверждает ожидания рынка относительно того, что даже если он и перейдет к снижению ключевой ставки во второй половине года, то оно не будет существенным. По итогам 2024 года она останется двузначной. Следовательно, значимого снижения банками ставок по кредитам и ипотеке ожидать не приходится», — отметила собеседница агентства.

Заградительные меры ЦБ не снижают спрос россиян на заемные средства, продолжила аналитик. «Основная причина сохраняющегося спроса как на кредиты, так и на микрозаймы со стороны населения в условиях сдерживающей денежно-кредитной политики, — это поиск людьми внешних возможностей для реализации своих финансовых целей в условиях слабой динамики реальных располагаемых доходов. При этом в реалиях сохраняющихся высоких ставок по кредитам и роста числа отказов россияне активизируют спрос на альтернативные каналы получения финансирования. Поскольку процедура оформления микрозайма намного проще банковской, они традиционно пользуются популярностью у заемщиков, прежде всего у тех категорий, кому деньги необходимы срочно и на небольшую сумму», — объяснила Солдатенкова.

По прогнозам рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2024 году ожидается прирост выдачи микрозаймов на 25%. В начале марта ЦБ сообщал, что микрофинансовые организации за 2023 год выдали более триллиона рублей.

Банк России на последнем заседании рассматривал сценарий повышения ставки до 17% в качестве альтернативы сохранения нынешних 16%. Такое предложение аргументировали дефицитом кадров, ускорением потребительской, инвестиционной и кредитной активности. Ключевая ставка пока останется на высоком уровне, заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов. По его словам, она снизится до 6-7% только к 2027 году.