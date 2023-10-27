Россияне рискуют обанкротиться на микрозаймах из-за ключевой ставки

Аналитик Радченко заявила о смерти ипотеки

28 октября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Купить квартиру становится все сложнее, сказала Ирина Радченко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU О возможности рефинансировать ипотечный кредит придется забыть на неопределенный срок, а россияне начнут банкротиться на микрозаймах. Таким мнением с URA.RU поделились аналитики и экономисты, комментируя решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 15%. Что ждет ипотеку Новость по теме Набиуллина предупредила о росте цен: главное с пресс-конференции после повышения ключевой ставки «В ближайшее время о рефинансированиии и речи не может быть, потому что меньше 18% по ипотеке не видать. Новые кредиты тоже, я думаю, только в отчаянии кто-то будет брать с такими ставками. Так что ипотека по рыночным ставкам умерла», — сказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По ее словам, купить квартиру будет еще сложнее. «За предыдущие два года был исчерпан процент людей, которые могли доказать свою платежеспособность. Банки дают отказы в 70% случаев. Всплеск на рынке осенью произошел, потому что рухнула национальная валюта, люди побежали хоть в котлован сбережения вкладывать. Они просто переложили деньги с депозитов. А те, кто действительно нуждался в жилье, отодвинулись в возможности к покупке еще дальше, так как цены выросли», — отметила специалист. Согласно данным аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру», спрос на ипотеку падает. «Анализируя октябрьскую статистику по ипотеке, можно также говорить об устойчивой тенденции на снижение онлайн-спроса заемщиков. Еженедельно показатель теряет до 4% от августовских пиков. Из-за высоких ставок и дополнительных ограничений регулятора произошел разворот тренда спроса, который в августе стал рекордным за последний год. В четвертом квартале, по нашим оценкам, интерес заемщиков к ипотеке потеряет до 20% и вернется к значениям кризисного 2022 года», — добавили аналитики. Как отразятся высокие ставки банков на россиянах Основатель Whitestone Capital Александр Просвиряков добавил, что повышение ключевой ставки не решит проблему инфляции и падения доходов населения, поэтому они будут вынуждены брать займы. «Кредитование замедлится. Микрокредиты могут вырасти, а это финальная стадия финансовой беспомощности человека. Когда не хватает на еду для детей, человек вынужден обращаться в МФО (микрофинансовые организации). Но люди вряд ли смогут погашать эти долги, поэтому банкротство наиболее агрессивных кредиторов выглядит вполне ожидаемым», — подчеркнул эксперт. Сейчас интерес к кредитам утихает, отмечают в «Выберу.ру». «Количество онлайн-запросов потребителей на кредиты в сентябре уменьшилось на 5% по сравнению с августом. А в октябре нисходящий тренд усилился. Количество просмотров еженедельно падало на 6%-8%, начиная с 20-х чисел сентября. Однако люди по-прежнему спешили оформить новые кредиты, ожидая разгона инфляции и нового повышения ключевой ставки ЦБ в октябре», — продолжили аналитики. Условия для снижения ключевой ставки Для того, чтобы Центробанк начал смягчать свою политику, он должен добиться прекращения колебаний курса рубля, считает Радченко. «Условие для снижения ставки — это устойчивость национальной валюты. Валютная аритмия — это не нормальная ситуация для экономики и для граждан. Если курс будет стабильным, будет относительно нормальная инфляция, будет и ключевая ставка снижаться, тогда будут нормальные ставки в банках», — объяснила собеседница URA.RU. Ранее Банк России поднял ключевую ставку до 15% годовых. В сентябре она составляла 13%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О возможности рефинансировать ипотечный кредит придется забыть на неопределенный срок, а россияне начнут банкротиться на микрозаймах. Таким мнением с URA.RU поделились аналитики и экономисты, комментируя решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 15%. «В ближайшее время о рефинансированиии и речи не может быть, потому что меньше 18% по ипотеке не видать. Новые кредиты тоже, я думаю, только в отчаянии кто-то будет брать с такими ставками. Так что ипотека по рыночным ставкам умерла», — сказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По ее словам, купить квартиру будет еще сложнее. «За предыдущие два года был исчерпан процент людей, которые могли доказать свою платежеспособность. Банки дают отказы в 70% случаев. Всплеск на рынке осенью произошел, потому что рухнула национальная валюта, люди побежали хоть в котлован сбережения вкладывать. Они просто переложили деньги с депозитов. А те, кто действительно нуждался в жилье, отодвинулись в возможности к покупке еще дальше, так как цены выросли», — отметила специалист. Согласно данным аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру», спрос на ипотеку падает. «Анализируя октябрьскую статистику по ипотеке, можно также говорить об устойчивой тенденции на снижение онлайн-спроса заемщиков. Еженедельно показатель теряет до 4% от августовских пиков. Из-за высоких ставок и дополнительных ограничений регулятора произошел разворот тренда спроса, который в августе стал рекордным за последний год. В четвертом квартале, по нашим оценкам, интерес заемщиков к ипотеке потеряет до 20% и вернется к значениям кризисного 2022 года», — добавили аналитики. Основатель Whitestone Capital Александр Просвиряков добавил, что повышение ключевой ставки не решит проблему инфляции и падения доходов населения, поэтому они будут вынуждены брать займы. Сейчас интерес к кредитам утихает, отмечают в «Выберу.ру». «Количество онлайн-запросов потребителей на кредиты в сентябре уменьшилось на 5% по сравнению с августом. А в октябре нисходящий тренд усилился. Количество просмотров еженедельно падало на 6%-8%, начиная с 20-х чисел сентября. Однако люди по-прежнему спешили оформить новые кредиты, ожидая разгона инфляции и нового повышения ключевой ставки ЦБ в октябре», — продолжили аналитики. Для того, чтобы Центробанк начал смягчать свою политику, он должен добиться прекращения колебаний курса рубля, считает Радченко. «Условие для снижения ставки — это устойчивость национальной валюты. Валютная аритмия — это не нормальная ситуация для экономики и для граждан. Если курс будет стабильным, будет относительно нормальная инфляция, будет и ключевая ставка снижаться, тогда будут нормальные ставки в банках», — объяснила собеседница URA.RU. Ранее Банк России поднял ключевую ставку до 15% годовых. В сентябре она составляла 13%.