Уйдет ли генерал-лейтенант Конашенков в отставку

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков не будет уходить в отставку. Он продолжает работать руководителем департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Об этом заявили российские журналисты, опровергнув информацию в СМИ, что Конашенков подал рапорт об отставке.
«Конашенков находится на своем рабочем месте. Он продолжает работу в качестве руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации», — написал журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Такую же информацию сообщили источники telegram-канала Mash. При этом официальных данных по этому поводу нет.
Конашенков — глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России с 2017 года. В 2022 году президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
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