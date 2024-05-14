Уйдет ли генерал-лейтенант Конашенков в отставку

Соловьев опроверг, что Конашенков подал рапорт об отставке

14 мая 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Дмитрий Конашенков находится на рабочем месте, написал Владимир Соловьев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Генерал-лейтенант Игорь Конашенков не будет уходить в отставку. Он продолжает работать руководителем департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Об этом заявили российские журналисты, опровергнув информацию в СМИ, что Конашенков подал рапорт об отставке. «Конашенков находится на своем рабочем месте. Он продолжает работу в качестве руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации», — написал журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Такую же информацию сообщили источники telegram-канала Mash. При этом официальных данных по этому поводу нет. Конашенков — глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России с 2017 года. В 2022 году президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков не будет уходить в отставку. Он продолжает работать руководителем департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Об этом заявили российские журналисты, опровергнув информацию в СМИ, что Конашенков подал рапорт об отставке. «Конашенков находится на своем рабочем месте. Он продолжает работу в качестве руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации», — написал журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Такую же информацию сообщили источники telegram-канала Mash. При этом официальных данных по этому поводу нет. Конашенков — глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России с 2017 года. В 2022 году президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.