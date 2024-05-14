Уйдет ли генерал-лейтенант Конашенков в отставку

Соловьев опроверг, что Конашенков подал рапорт об отставке
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Брифинг Минобороны России по вновь открывшимся обстоятельствам крушения малайзийского "Боинга-777" с участием пресс-секретаря Министерства Обороны России Игоря Конашенкова. Москва, конашенков игорь
Дмитрий Конашенков находится на рабочем месте, написал Владимир Соловьев Фото:

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков не будет уходить в отставку. Он продолжает работать руководителем департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Об этом заявили российские журналисты, опровергнув информацию в СМИ, что Конашенков подал рапорт об отставке.

«Конашенков находится на своем рабочем месте. Он продолжает работу в качестве руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации», — написал журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Такую же информацию сообщили источники telegram-канала Mash. При этом официальных данных по этому поводу нет.

Конашенков — глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России с 2017 года. В 2022 году президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

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Генерал-лейтенант Игорь Конашенков не будет уходить в отставку. Он продолжает работать руководителем департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Об этом заявили российские журналисты, опровергнув информацию в СМИ, что Конашенков подал рапорт об отставке. «Конашенков находится на своем рабочем месте. Он продолжает работу в качестве руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации», — написал журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Такую же информацию сообщили источники telegram-канала Mash. При этом официальных данных по этому поводу нет. Конашенков — глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России с 2017 года. В 2022 году президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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