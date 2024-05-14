Сотни курганцев, чьи дома пострадали из-за паводка, получат деньги на капремонт

14 мая 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

Курганцы после наводнения получат средства на ремонт домов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области владельцы сотен домовладений, которые пострадали в результате наводнения, получат деньги на капремонт жилья. Об этом сообщила пресс-служба региональных властей в своем telegram-канале. «По более чем 210 домам муниципальными комиссиями в Курганской области определена необходимость капитального ремонта. Собственники жилья смогут получить финансовую поддержку в размере 7000 рублей на квадратный метр», — говорится в сообщении представителей областных властей. Около 12 тысяч пострадавших от паводка жителям региона уже получили матпомощь по 10 тысяч рублей. Свыше 1650 человек получили выплаты в сумме 50—100 тысяч рублей по частичной и полной утрате имущества первой необходимости, отметили в пресс-службе. Ранее федеральный центр направил в Курганскую область четыре млрд рублей для ликвидации последствий ЧС с паводком и помощи пострадавшим. Деньги были выделены по поручению президента РФ Владимира Путина из резервного фонда правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области владельцы сотен домовладений, которые пострадали в результате наводнения, получат деньги на капремонт жилья. Об этом сообщила пресс-служба региональных властей в своем telegram-канале. «По более чем 210 домам муниципальными комиссиями в Курганской области определена необходимость капитального ремонта. Собственники жилья смогут получить финансовую поддержку в размере 7000 рублей на квадратный метр», — говорится в сообщении представителей областных властей. Около 12 тысяч пострадавших от паводка жителям региона уже получили матпомощь по 10 тысяч рублей. Свыше 1650 человек получили выплаты в сумме 50—100 тысяч рублей по частичной и полной утрате имущества первой необходимости, отметили в пресс-службе. Ранее федеральный центр направил в Курганскую область четыре млрд рублей для ликвидации последствий ЧС с паводком и помощи пострадавшим. Деньги были выделены по поручению президента РФ Владимира Путина из резервного фонда правительства.