Сотни курганцев, чьи дома пострадали из-за паводка, получат деньги на капремонт

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Звериноголовское. Курган, деревня, половодье, поселок, паводок, наводнение, дом, река кама
Курганцы после наводнения получат средства на ремонт домов (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области владельцы сотен домовладений, которые пострадали в результате наводнения, получат деньги на капремонт жилья. Об этом сообщила пресс-служба региональных властей в своем telegram-канале.

«По более чем 210 домам муниципальными комиссиями в Курганской области определена необходимость капитального ремонта. Собственники жилья смогут получить финансовую поддержку в размере 7000 рублей на квадратный метр», — говорится в сообщении представителей областных властей.

Около 12 тысяч пострадавших от паводка жителям региона уже получили матпомощь по 10 тысяч рублей. Свыше 1650 человек получили выплаты в сумме 50—100 тысяч рублей по частичной и полной утрате имущества первой необходимости, отметили в пресс-службе.

Ранее федеральный центр направил в Курганскую область четыре млрд рублей для ликвидации последствий ЧС с паводком и помощи пострадавшим. Деньги были выделены по поручению президента РФ Владимира Путина из резервного фонда правительства.

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В Курганской области владельцы сотен домовладений, которые пострадали в результате наводнения, получат деньги на капремонт жилья. Об этом сообщила пресс-служба региональных властей в своем telegram-канале. «По более чем 210 домам муниципальными комиссиями в Курганской области определена необходимость капитального ремонта. Собственники жилья смогут получить финансовую поддержку в размере 7000 рублей на квадратный метр», — говорится в сообщении представителей областных властей. Около 12 тысяч пострадавших от паводка жителям региона уже получили матпомощь по 10 тысяч рублей. Свыше 1650 человек получили выплаты в сумме 50—100 тысяч рублей по частичной и полной утрате имущества первой необходимости, отметили в пресс-службе. Ранее федеральный центр направил в Курганскую область четыре млрд рублей для ликвидации последствий ЧС с паводком и помощи пострадавшим. Деньги были выделены по поручению президента РФ Владимира Путина из резервного фонда правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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