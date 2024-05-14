Новый федеральный министр Дегтярев отметил РМК в своем первом выступлении

15 мая 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

Михаил Дегтярев отметил успехи РМК в развитии спорта в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Михаил Дегтярев, переходящий с поста губернатора Хабаровского края на должность министра спорта РФ, в своем выступлении перед депутатами Госдумы, которые в итоге утвердили его, оценил вклад крупного бизнеса в развитие отрасли. Среди прочих он упомянул «Русскую медную компанию» (РМК). «„Газпром“, „РЖД“, „Русская медная компания“, „Ростех“ и другие — все вкладываются в развитие спорта. Бюджет этого не видит. Но как губернатор я это видел, мы все эти вещи согласовывали с компаниями. Где и что построить», — приводит слова Дегтярева «Матч ТВ». Наиболее известны проекты РМК в сфере единоборств. В мае 2018 компания основала академию в Екатеринбурге — с топовыми специалистами и инфраструктурой. Она востребована у более чем двух тысяч человек, из них 850 — дети. На площадке за все время прошло более 250 соревнований разеного уровня и больше 100 профессиональных турниров. Основанная промышленным холдигом компания RCC Boxing Promotions в 2023 году стала лучшей промоутерской компанией страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Михаил Дегтярев, переходящий с поста губернатора Хабаровского края на должность министра спорта РФ, в своем выступлении перед депутатами Госдумы, которые в итоге утвердили его, оценил вклад крупного бизнеса в развитие отрасли. Среди прочих он упомянул «Русскую медную компанию» (РМК). «„Газпром“, „РЖД“, „Русская медная компания“, „Ростех“ и другие — все вкладываются в развитие спорта. Бюджет этого не видит. Но как губернатор я это видел, мы все эти вещи согласовывали с компаниями. Где и что построить», — приводит слова Дегтярева «Матч ТВ». Наиболее известны проекты РМК в сфере единоборств. В мае 2018 компания основала академию в Екатеринбурге — с топовыми специалистами и инфраструктурой. Она востребована у более чем двух тысяч человек, из них 850 — дети. На площадке за все время прошло более 250 соревнований разеного уровня и больше 100 профессиональных турниров. Основанная промышленным холдигом компания RCC Boxing Promotions в 2023 году стала лучшей промоутерской компанией страны.