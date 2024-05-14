14 мая 2024

Новый федеральный министр Дегтярев отметил РМК в своем первом выступлении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание, круглые столы. Москва, дегтярев михаил
Михаил Дегтярев отметил успехи РМК в развитии спорта в России Фото:

Михаил Дегтярев, переходящий с поста губернатора Хабаровского края на должность министра спорта РФ, в своем выступлении перед депутатами Госдумы, которые в итоге утвердили его, оценил вклад крупного бизнеса в развитие отрасли. Среди прочих он упомянул «Русскую медную компанию» (РМК).

«„Газпром“, „РЖД“, „Русская медная компания“, „Ростех“ и другие — все вкладываются в развитие спорта. Бюджет этого не видит. Но как губернатор я это видел, мы все эти вещи согласовывали с компаниями. Где и что построить», — приводит слова Дегтярева «Матч ТВ».

Наиболее известны проекты РМК в сфере единоборств. В мае 2018 компания основала академию в Екатеринбурге — с топовыми специалистами и инфраструктурой. Она востребована у более чем двух тысяч человек, из них 850 — дети. На площадке за все время прошло более 250 соревнований разеного уровня и больше 100 профессиональных турниров. Основанная промышленным холдигом компания RCC Boxing Promotions в 2023 году стала лучшей промоутерской компанией страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Михаил Дегтярев, переходящий с поста губернатора Хабаровского края на должность министра спорта РФ, в своем выступлении перед депутатами Госдумы, которые в итоге утвердили его, оценил вклад крупного бизнеса в развитие отрасли. Среди прочих он упомянул «Русскую медную компанию» (РМК). «„Газпром“, „РЖД“, „Русская медная компания“, „Ростех“ и другие — все вкладываются в развитие спорта. Бюджет этого не видит. Но как губернатор я это видел, мы все эти вещи согласовывали с компаниями. Где и что построить», — приводит слова Дегтярева «Матч ТВ». Наиболее известны проекты РМК в сфере единоборств. В мае 2018 компания основала академию в Екатеринбурге — с топовыми специалистами и инфраструктурой. Она востребована у более чем двух тысяч человек, из них 850 — дети. На площадке за все время прошло более 250 соревнований разеного уровня и больше 100 профессиональных турниров. Основанная промышленным холдигом компания RCC Boxing Promotions в 2023 году стала лучшей промоутерской компанией страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...