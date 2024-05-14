Руководителя Песковского сельского дома культуры Оксану Писареву (Целинный округ, Курганская область) покажут в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Целинного округа.
«В ближайшую субботу, 18 мая, в 17:50 состоится эфир с участием руководителя Песковского ДК Оксаны Писаревой. Речь пойдет о песнях из детских фильмов», — говорится в сообщении представителей пресс-службы в соцсети «ВКонтакте».
Ранее представители мэрии анонсировали участие Писаревой в популярном телешоу. Они отмечали, что женщина талантливо исполняет детские песни.
Руководитель курганского сельского дома культуры выступила в телешоу Малахова
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Руководителя Песковского сельского дома культуры Оксану Писареву (Целинный округ, Курганская область) покажут в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Целинного округа. «В ближайшую субботу, 18 мая, в 17:50 состоится эфир с участием руководителя Песковского ДК Оксаны Писаревой. Речь пойдет о песнях из детских фильмов», — говорится в сообщении представителей пресс-службы в соцсети «ВКонтакте». Ранее представители мэрии анонсировали участие Писаревой в популярном телешоу. Они отмечали, что женщина талантливо исполняет детские песни.