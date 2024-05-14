Руководитель курганского ДК выступила в шоу Малахова. Фото

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Народная премия Е1. Екатеринбург, малахов андрей
Курганская исполнительница детских песен снялась в шоу Малахова (архивное фото) Фото:

Руководителя Песковского сельского дома культуры Оксану Писареву (Целинный округ, Курганская область) покажут в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Целинного округа.

«В ближайшую субботу, 18 мая, в 17:50 состоится эфир с участием руководителя Песковского ДК Оксаны Писаревой. Речь пойдет о песнях из детских фильмов», — говорится в сообщении представителей пресс-службы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее представители мэрии анонсировали участие Писаревой в популярном телешоу. Они отмечали, что женщина талантливо исполняет детские песни.

Руководитель курганского сельского дома культуры выступила в телешоу Малахова
Руководитель курганского сельского дома культуры выступила в телешоу Малахова
Фото:

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Руководителя Песковского сельского дома культуры Оксану Писареву (Целинный округ, Курганская область) покажут в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Целинного округа. «В ближайшую субботу, 18 мая, в 17:50 состоится эфир с участием руководителя Песковского ДК Оксаны Писаревой. Речь пойдет о песнях из детских фильмов», — говорится в сообщении представителей пресс-службы в соцсети «ВКонтакте». Ранее представители мэрии анонсировали участие Писаревой в популярном телешоу. Они отмечали, что женщина талантливо исполняет детские песни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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