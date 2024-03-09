09 марта 2024
08 марта 2024

Руководитель курганского дома культуры попала на телеканал «Россия 1». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия Е1. Екатеринбург, малахов андрей
Шоу Андрея Малахова выходит на телеканале «Россия 1» Фото:
новость из сюжета
Курганцы на шоу «Привет, Андрей»

Руководитель Песковского сельского дома культуры в Курганской области Оксана Писарева стала участницей программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!», которая выходит на телеканале «Россия 1». В выпуске речь шла о песнях из детских фильмов, сообщили в пресс-службе мэрии Целинного округа.

«Руководитель Песковского СДК Оксана Писарева стала участницей программы „Привет, Андрей!“. Речь пойдет о песнях из детских фильмов. Быть исполнителем детских песен — особый дар», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Дата выхода выпуска пока неизвестна.

Ранее жительница Целинного округа Зинаида Егорова станцевала с Андреем Малаховым. Об этом рассказал глава округа Петр Скоробогатов. Также в записи шоу приняли участие Сергей Лайков, Валерий Канунников, Сергей Кирьянов, Андрей Чепкасов, Александр Удалов и Виктор Столбов.

Оксана Писарева приняла участие в шоу Андрея Малахова
Оксана Писарева приняла участие в шоу Андрея Малахова

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Руководитель Песковского сельского дома культуры в Курганской области Оксана Писарева стала участницей программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!», которая выходит на телеканале «Россия 1». В выпуске речь шла о песнях из детских фильмов, сообщили в пресс-службе мэрии Целинного округа. «Руководитель Песковского СДК Оксана Писарева стала участницей программы „Привет, Андрей!“. Речь пойдет о песнях из детских фильмов. Быть исполнителем детских песен — особый дар», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Дата выхода выпуска пока неизвестна. Ранее жительница Целинного округа Зинаида Егорова станцевала с Андреем Малаховым. Об этом рассказал глава округа Петр Скоробогатов. Также в записи шоу приняли участие Сергей Лайков, Валерий Канунников, Сергей Кирьянов, Андрей Чепкасов, Александр Удалов и Виктор Столбов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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