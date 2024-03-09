Руководитель Песковского сельского дома культуры в Курганской области Оксана Писарева стала участницей программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!», которая выходит на телеканале «Россия 1». В выпуске речь шла о песнях из детских фильмов, сообщили в пресс-службе мэрии Целинного округа.
«Руководитель Песковского СДК Оксана Писарева стала участницей программы „Привет, Андрей!“. Речь пойдет о песнях из детских фильмов. Быть исполнителем детских песен — особый дар», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Дата выхода выпуска пока неизвестна.
Ранее жительница Целинного округа Зинаида Егорова станцевала с Андреем Малаховым. Об этом рассказал глава округа Петр Скоробогатов. Также в записи шоу приняли участие Сергей Лайков, Валерий Канунников, Сергей Кирьянов, Андрей Чепкасов, Александр Удалов и Виктор Столбов.
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