В Сургуте работники транспортной компании отказываются решать конфликт с мэрией

Конфликт возник после разрыва контракта между СТОПАТ и перевозчиком Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) работники транспортной компании «Центр» второй раз не приходят на встречу с властями города для решения конфликта, о котором ранее заявляли в соцсети. В мэрии сообщили, что готовы трудоустроить сотрудников после перехода всех городских перевозок к СТОПАТ.

«Коллектив ООО „Центр“, работники которого жаловались в социальных сетях на потерю работы, в очередной раз не проявили интереса к встрече, инициированной администрацией города 14 мая. Коммерческий спор был преподнесен руководством „Центра“ как озабоченность дальнейшим трудоустройством людей. СПОПАТ и прочие перевозчики готовы принять на работу желающих», — сообщается на сайте властей Сургута.

В настоящее время в городе есть 300 вакансий водителей с зарплатами до 180 000 рублей. По информации центра занятости никто из работников ООО «Центр» в поисках новой работы не обратился.

В мэрии напомнили, что работа по обновлению автопарка предприятия и увеличению числа автобусов продолжается. СПОПАТ рассматривает возможность вывода на наиболее востребованные маршруты автобусов большей вместимости.

Власти Сургута разорвали контракт с частным перевозчиком из-за денежных споров. Директор автотранспортного предприятия СПОПАТ Александр Попов сообщил, что шум вокруг контракта с частником подогревают намеренно. Позднее историей заинтересовалась журналистка Ксения Собчак. В своем telegram-канале «Кровавая барыня» она написала, что проблемы у народа только увеличиваются.