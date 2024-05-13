13 мая 2024

В Сургуте работники транспортной компании отказываются решать конфликт с мэрией

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, поручень, салон автобуса, городской транспорт
Конфликт возник после разрыва контракта между СТОПАТ и перевозчиком Фото:

В Сургуте (ХМАО) работники транспортной компании «Центр» второй раз не приходят на встречу с властями города для решения конфликта, о котором ранее заявляли в соцсети. В мэрии сообщили, что готовы трудоустроить сотрудников после перехода всех городских перевозок к СТОПАТ.

«Коллектив ООО „Центр“, работники которого жаловались в социальных сетях на потерю работы, в очередной раз не проявили интереса к встрече, инициированной администрацией города 14 мая. Коммерческий спор был преподнесен руководством „Центра“ как озабоченность дальнейшим трудоустройством людей. СПОПАТ и прочие перевозчики готовы принять на работу желающих», — сообщается на сайте властей Сургута.

В настоящее время в городе есть 300 вакансий водителей с зарплатами до 180 000 рублей. По информации центра занятости никто из работников ООО «Центр» в поисках новой работы не обратился.

В мэрии напомнили, что работа по обновлению автопарка предприятия и увеличению числа автобусов продолжается. СПОПАТ рассматривает возможность вывода на наиболее востребованные маршруты автобусов большей вместимости.

Власти Сургута разорвали контракт с частным перевозчиком из-за денежных споров. Директор автотранспортного предприятия СПОПАТ Александр Попов сообщил, что шум вокруг контракта с частником подогревают намеренно. Позднее историей заинтересовалась журналистка Ксения Собчак. В своем telegram-канале «Кровавая барыня» она написала, что проблемы у народа только увеличиваются.

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В Сургуте (ХМАО) работники транспортной компании «Центр» второй раз не приходят на встречу с властями города для решения конфликта, о котором ранее заявляли в соцсети. В мэрии сообщили, что готовы трудоустроить сотрудников после перехода всех городских перевозок к СТОПАТ. «Коллектив ООО „Центр“, работники которого жаловались в социальных сетях на потерю работы, в очередной раз не проявили интереса к встрече, инициированной администрацией города 14 мая. Коммерческий спор был преподнесен руководством „Центра“ как озабоченность дальнейшим трудоустройством людей. СПОПАТ и прочие перевозчики готовы принять на работу желающих», — сообщается на сайте властей Сургута. В настоящее время в городе есть 300 вакансий водителей с зарплатами до 180 000 рублей. По информации центра занятости никто из работников ООО «Центр» в поисках новой работы не обратился. В мэрии напомнили, что работа по обновлению автопарка предприятия и увеличению числа автобусов продолжается. СПОПАТ рассматривает возможность вывода на наиболее востребованные маршруты автобусов большей вместимости. Власти Сургута разорвали контракт с частным перевозчиком из-за денежных споров. Директор автотранспортного предприятия СПОПАТ Александр Попов сообщил, что шум вокруг контракта с частником подогревают намеренно. Позднее историей заинтересовалась журналистка Ксения Собчак. В своем telegram-канале «Кровавая барыня» она написала, что проблемы у народа только увеличиваются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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