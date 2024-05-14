Мобилизация, СВО и обеспечение ВС РФ: о чем говорил будущий глава Минобороны Белоусов

Военные расходы должны быть оптимизированы. Надо решить вопрос с комплектованием армии. Победа в конфликте с Украиной будет достигнута с минимальными потерями. Главные заявления кандидата на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов во время выступления в Совфеде — в материале URA.RU.
Будет ли в России новая мобилизация
Новой волны мобилизации в России не будет. Однако необходимо решить проблемы с комплектованием ВС РФ.
«Один из важных вопросов, который носит системный характер, — комплектование Вооруженных сил. Речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идет о плановых мерах», — поделился Белоусов.
Самый насущный вопрос Минобороны — оснащение войск в зоне СВО
Военное ведомство должно решить проблему с оснащением российских группировок, которые находятся в зоне спецоперации. В нее входят не только поставки, но и обеспечение войск самым современным вооружением, среди которого беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и ракеты. По этому направлению есть планы на каждый месяц, однако «реализация требует буквально ежедневного и даже ежечасного включения, нахождения на постоянной связи», особо подчеркнул кандидат.
Как Россия завершит спецоперацию
Военная кампания России на Украине завершится победой и выполнением всех целей, которые поставил российский президент Владимир Путин. Самое главное здесь — потери, их количество должно быть минимальным.
Белоусов добавил: «Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье, если потребуется, жизнь».
Белоусов предложил оптимизировать военные расходы
Каждый рубль, который поступает в Минобороны РФ, должен идти в дело — на ВС РФ. Военные расходы необходимо оптимизировать. Однако это задача непростая и комплексная.
«Надо, чтобы каждый рубль бюджетных денег, которые в конечном счете платят наши граждане, бизнес приносил максимальный эффект. Это касается и довольствия, производства и поставок новой военной техники и вооружений и кадрового обеспечения», — заявил Белоусов.
Рост оборонных расходов уже превысил 6,7% в ВВП. Поэтому их нужно оптимизировать. В числе первоочередных задач — гособоронзаказ-2025.
Минобороны РФ должно активнее взаимодействовать с другими министерствами
Белоусов отметил, что глава России поставил две основные задачи — обеспечить полноценную интеграцию экономики ВС в общую экономику страны и сделать ее максимально открытой к инновациям. Последние касается методов управления и подготовки кадров.
Также стоит наладить взаимодействие с гражданскими ведомствами. «Все, что есть в стране эффективного, передового, все должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил», — заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ.
Как Белоусов будет реформировать армию
Для выполнения всех озвученных выше задач в военном ведомстве произойдет перестановки. Заместители министра обороны могут покинуть свои посты. Об этом заявил доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. Сам Белоусов заявил, что будет придерживаться такого принципа — «ошибаться можно, врать нельзя».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.