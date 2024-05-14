Мобилизация, СВО и обеспечение ВС РФ: о чем говорил будущий глава Минобороны Белоусов

Белоусов: есть проблемы с обеспечением армии, однако мобилизации не будет
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов выступил перед Советом Федерации Фото:

Военные расходы должны быть оптимизированы. Надо решить вопрос с комплектованием армии. Победа в конфликте с Украиной будет достигнута с минимальными потерями. Главные заявления кандидата на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов во время выступления в Совфеде — в материале URA.RU.

Будет ли в России новая мобилизация

Новой волны мобилизации в России не будет. Однако необходимо решить проблемы с комплектованием ВС РФ.

«Один из важных вопросов, который носит системный характер, — комплектование Вооруженных сил. Речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идет о плановых мерах», — поделился Белоусов.

Самый насущный вопрос Минобороны — оснащение войск в зоне СВО

Военное ведомство должно решить проблему с оснащением российских группировок, которые находятся в зоне спецоперации. В нее входят не только поставки, но и обеспечение войск самым современным вооружением, среди которого беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и ракеты. По этому направлению есть планы на каждый месяц, однако «реализация требует буквально ежедневного и даже ежечасного включения, нахождения на постоянной связи», особо подчеркнул кандидат.

Как Россия завершит спецоперацию

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Военная кампания России на Украине завершится победой и выполнением всех целей, которые поставил российский президент Владимир Путин. Самое главное здесь — потери, их количество должно быть минимальным.

Белоусов добавил: «Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье, если потребуется, жизнь».

Белоусов предложил оптимизировать военные расходы

Каждый рубль, который поступает в Минобороны РФ, должен идти в дело — на ВС РФ. Военные расходы необходимо оптимизировать. Однако это задача непростая и комплексная.

«Надо, чтобы каждый рубль бюджетных денег, которые в конечном счете платят наши граждане, бизнес приносил максимальный эффект. Это касается и довольствия, производства и поставок новой военной техники и вооружений и кадрового обеспечения», — заявил Белоусов.

Рост оборонных расходов уже превысил 6,7% в ВВП. Поэтому их нужно оптимизировать. В числе первоочередных задач — гособоронзаказ-2025.

Минобороны РФ должно активнее взаимодействовать с другими министерствами

Белоусов отметил, что глава России поставил две основные задачи — обеспечить полноценную интеграцию экономики ВС в общую экономику страны и сделать ее максимально открытой к инновациям. Последние касается методов управления и подготовки кадров.

Также стоит наладить взаимодействие с гражданскими ведомствами. «Все, что есть в стране эффективного, передового, все должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил», — заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ.

Как Белоусов будет реформировать армию

Для выполнения всех озвученных выше задач в военном ведомстве произойдет перестановки. Заместители министра обороны могут покинуть свои посты. Об этом заявил доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. Сам Белоусов заявил, что будет придерживаться такого принципа — «ошибаться можно, врать нельзя».

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Военные расходы должны быть оптимизированы. Надо решить вопрос с комплектованием армии. Победа в конфликте с Украиной будет достигнута с минимальными потерями. Главные заявления кандидата на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов во время выступления в Совфеде — в материале URA.RU. Новой волны мобилизации в России не будет. Однако необходимо решить проблемы с комплектованием ВС РФ. Военное ведомство должно решить проблему с оснащением российских группировок, которые находятся в зоне спецоперации. В нее входят не только поставки, но и обеспечение войск самым современным вооружением, среди которого беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и ракеты. По этому направлению есть планы на каждый месяц, однако «реализация требует буквально ежедневного и даже ежечасного включения, нахождения на постоянной связи», особо подчеркнул кандидат. Военная кампания России на Украине завершится победой и выполнением всех целей, которые поставил российский президент Владимир Путин. Самое главное здесь — потери, их количество должно быть минимальным. Белоусов добавил: «Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье, если потребуется, жизнь». Каждый рубль, который поступает в Минобороны РФ, должен идти в дело — на ВС РФ. Военные расходы необходимо оптимизировать. Однако это задача непростая и комплексная. Рост оборонных расходов уже превысил 6,7% в ВВП. Поэтому их нужно оптимизировать. В числе первоочередных задач — гособоронзаказ-2025. Белоусов отметил, что глава России поставил две основные задачи — обеспечить полноценную интеграцию экономики ВС в общую экономику страны и сделать ее максимально открытой к инновациям. Последние касается методов управления и подготовки кадров. Также стоит наладить взаимодействие с гражданскими ведомствами. «Все, что есть в стране эффективного, передового, все должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил», — заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ. Для выполнения всех озвученных выше задач в военном ведомстве произойдет перестановки. Заместители министра обороны могут покинуть свои посты. Об этом заявил доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. Сам Белоусов заявил, что будет придерживаться такого принципа — «ошибаться можно, врать нельзя».
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