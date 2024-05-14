На Украине введены аварийные отключения света во всех регионах

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Уточняется, что причиной отключения является большой дефицит в энергосистеме.
«Аварийные отключения электроэнергии введены во всех регионах Украины», — заявили в компании. Там отметили, что отключение связано с масштабными повреждениями в энергетической инфраструктуре. Также увеличилось потребление электричества на фоне изменений погодных условий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.