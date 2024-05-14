На Украине введены аварийные отключения света во всех регионах

15 мая 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Уточняется, что причиной отключения является большой дефицит в энергосистеме. «Аварийные отключения электроэнергии введены во всех регионах Украины», — заявили в компании. Там отметили, что отключение связано с масштабными повреждениями в энергетической инфраструктуре. Также увеличилось потребление электричества на фоне изменений погодных условий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Уточняется, что причиной отключения является большой дефицит в энергосистеме. «Аварийные отключения электроэнергии введены во всех регионах Украины», — заявили в компании. Там отметили, что отключение связано с масштабными повреждениями в энергетической инфраструктуре. Также увеличилось потребление электричества на фоне изменений погодных условий.