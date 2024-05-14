14 мая 2024

На Украине введены аварийные отключения света во всех регионах

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Уточняется, что причиной отключения является большой дефицит в энергосистеме.

«Аварийные отключения электроэнергии введены во всех регионах Украины», — заявили в компании. Там отметили, что отключение связано с масштабными повреждениями в энергетической инфраструктуре. Также увеличилось потребление электричества на фоне изменений погодных условий.

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Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Уточняется, что причиной отключения является большой дефицит в энергосистеме. «Аварийные отключения электроэнергии введены во всех регионах Украины», — заявили в компании. Там отметили, что отключение связано с масштабными повреждениями в энергетической инфраструктуре. Также увеличилось потребление электричества на фоне изменений погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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