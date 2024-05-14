В УрГЭУ заявили о провокации после перепалки российских студентов с арабами. Видео

15 мая 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

Один из учащихся УрГЭУ уже извинился за свои сообщения в чате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) назвало «провокацией» сообщения в чате общежития, в которых от выходцев из арабских стран прозвучали угрозы в адрес российских студентов. В официальном заявлении на сайте вуза сказано, что основными инициаторами словесной перепалки оказались бывшие студенты. Скриншоты из чата разошлись по сети накануне. На них арабские студенты оскорбляли других на ломаном русском и отправляли фразы с призывами к убийству. Также они мотивировали свой приезд в Екатеринбург тем, что собираются вступать в половой контакт с русскими девушками. «Началось все с бытового вопроса. Один из студентов написал в чат, что в комнате, где живут арабы, опять шумно и позволил себе высказывание о невоспитанности выходцев из стран Африки. Другой участник чата ответил, что нельзя судить о нации по отдельным ее представителям. Инициатор обсуждения это признал и извинился. Тогда-то в переписку и вступили бывшие студенты УрГЭУ — россиянин и гражданин Египта. Именно они писали оскорбительные сообщения и призывали соотечественников к конфликтам», — говорится в заявлении на сайте вуза. Там же уточняется, что египтянина отчислили за неуспеваемость, как и россиянин, который сейчас находится за пределами Свердловской области. Сообщается, что одним из активных участников беседы был студент Подготовительного факультета УрГЭУ, гражданин Мавритании. «Он не призывал к конфликтам, он писал, что готов встретиться и поговорить с теми, кто плохо отзывается об иностранцах и об арабах в частности. В сообщении молодой человек оставил свой номер телефона, на который сейчас поступают угрозы», — отметили в университете. На опубликованном видео парень извиняется — со словами, что «любит Россию». «Произошедшее является провокацией — это факт. Мы будем жестко пресекать любые попытки разжигания розни и конфликтов», — прокомментировал ректор вуза Яков Силин. Он сейчас в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) назвало «провокацией» сообщения в чате общежития, в которых от выходцев из арабских стран прозвучали угрозы в адрес российских студентов. В официальном заявлении на сайте вуза сказано, что основными инициаторами словесной перепалки оказались бывшие студенты. Скриншоты из чата разошлись по сети накануне. На них арабские студенты оскорбляли других на ломаном русском и отправляли фразы с призывами к убийству. Также они мотивировали свой приезд в Екатеринбург тем, что собираются вступать в половой контакт с русскими девушками. «Началось все с бытового вопроса. Один из студентов написал в чат, что в комнате, где живут арабы, опять шумно и позволил себе высказывание о невоспитанности выходцев из стран Африки. Другой участник чата ответил, что нельзя судить о нации по отдельным ее представителям. Инициатор обсуждения это признал и извинился. Тогда-то в переписку и вступили бывшие студенты УрГЭУ — россиянин и гражданин Египта. Именно они писали оскорбительные сообщения и призывали соотечественников к конфликтам», — говорится в заявлении на сайте вуза. Там же уточняется, что египтянина отчислили за неуспеваемость, как и россиянин, который сейчас находится за пределами Свердловской области. Сообщается, что одним из активных участников беседы был студент Подготовительного факультета УрГЭУ, гражданин Мавритании. «Он не призывал к конфликтам, он писал, что готов встретиться и поговорить с теми, кто плохо отзывается об иностранцах и об арабах в частности. В сообщении молодой человек оставил свой номер телефона, на который сейчас поступают угрозы», — отметили в университете. На опубликованном видео парень извиняется — со словами, что «любит Россию». «Произошедшее является провокацией — это факт. Мы будем жестко пресекать любые попытки разжигания розни и конфликтов», — прокомментировал ректор вуза Яков Силин. Он сейчас в Москве.