Путин подписал указ о награждении покинувших правительство министров

15 мая 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Путин похвалил работу, проделанную министрами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министров, которые работали в прежнем составе правительства, наградят государственными наградами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встреч с новым составом кабмина. По его словам, соответствующий указ уже подписан. «Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства», — сказал Путин. По словам президента, прежний состав правительства проделал работу «достойно». Ранее Путин анонсировал встречу с покинувшими посты министрами. Президент заявил, что планирует поблагодарить их за проделанную работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министров, которые работали в прежнем составе правительства, наградят государственными наградами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встреч с новым составом кабмина. По его словам, соответствующий указ уже подписан. «Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства», — сказал Путин. По словам президента, прежний состав правительства проделал работу «достойно». Ранее Путин анонсировал встречу с покинувшими посты министрами. Президент заявил, что планирует поблагодарить их за проделанную работу.