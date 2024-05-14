Путин подписал указ о награждении покинувших правительство министров

Министров, которые работали в прежнем составе правительства, наградят государственными наградами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встреч с новым составом кабмина. По его словам, соответствующий указ уже подписан.
«Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства», — сказал Путин. По словам президента, прежний состав правительства проделал работу «достойно».
Ранее Путин анонсировал встречу с покинувшими посты министрами. Президент заявил, что планирует поблагодарить их за проделанную работу.
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