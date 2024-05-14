14 мая 2024

Путин подписал указ о награждении покинувших правительство министров

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Путин похвалил работу, проделанную министрами Фото:

Министров, которые работали в прежнем составе правительства, наградят государственными наградами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встреч с новым составом кабмина. По его словам, соответствующий указ уже подписан.

«Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства», — сказал Путин. По словам президента, прежний состав правительства проделал работу «достойно».

Ранее Путин анонсировал встречу с покинувшими посты министрами. Президент заявил, что планирует поблагодарить их за проделанную работу.

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Министров, которые работали в прежнем составе правительства, наградят государственными наградами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встреч с новым составом кабмина. По его словам, соответствующий указ уже подписан. «Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства», — сказал Путин. По словам президента, прежний состав правительства проделал работу «достойно». Ранее Путин анонсировал встречу с покинувшими посты министрами. Президент заявил, что планирует поблагодарить их за проделанную работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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