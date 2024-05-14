Савичева похвасталась новым полупрозрачным платьем. Фото

15 мая 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Савичева показала подписчикам новый наряд (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, показала подписчикам полупрозрачное платье. Фото нового наряда она опубликовала в своем telegram-канале. «Рада была посетить премию „Жара“. Приятно лишний раз выйти из студии в свет — на людей посмотреть и лучок новый выгулять», — сообщила Савичева в посте. Ранее Савичева рассказала, что всегда отказывалась от фотосессий в мужских журналах, так как ей важнее демонстрировать свою внутреннюю красоту. По ее словам, показывать свое тело имеет смысл, если женщине уже за 50, она родила несколько детей, но все еще находится в великолепной физической форме. Певица добавила, что в других случаях, это просто «хайп». Савичева пришла в откровенном наряде на премию «Жара» telegram-канал Юлии Савичевой Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, показала подписчикам полупрозрачное платье. Фото нового наряда она опубликовала в своем telegram-канале. «Рада была посетить премию „Жара“. Приятно лишний раз выйти из студии в свет — на людей посмотреть и лучок новый выгулять», — сообщила Савичева в посте. Ранее Савичева рассказала, что всегда отказывалась от фотосессий в мужских журналах, так как ей важнее демонстрировать свою внутреннюю красоту. По ее словам, показывать свое тело имеет смысл, если женщине уже за 50, она родила несколько детей, но все еще находится в великолепной физической форме. Певица добавила, что в других случаях, это просто «хайп».