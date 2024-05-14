14 мая 2024

Савичева похвасталась новым полупрозрачным платьем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма "Круэлла". Москва, савичева юлия
Савичева показала подписчикам новый наряд (архивное фото) Фото:

Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, показала подписчикам полупрозрачное платье. Фото нового наряда она опубликовала в своем telegram-канале.

«Рада была посетить премию „Жара“. Приятно лишний раз выйти из студии в свет — на людей посмотреть и лучок новый выгулять», — сообщила Савичева в посте.

Ранее Савичева рассказала, что всегда отказывалась от фотосессий в мужских журналах, так как ей важнее демонстрировать свою внутреннюю красоту. По ее словам, показывать свое тело имеет смысл, если женщине уже за 50, она родила несколько детей, но все еще находится в великолепной физической форме. Певица добавила, что в других случаях, это просто «хайп».

Савичева пришла в откровенном наряде на премию "Жара"
Савичева пришла в откровенном наряде на премию «Жара»
Фото:

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Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, показала подписчикам полупрозрачное платье. Фото нового наряда она опубликовала в своем telegram-канале. «Рада была посетить премию „Жара“. Приятно лишний раз выйти из студии в свет — на людей посмотреть и лучок новый выгулять», — сообщила Савичева в посте. Ранее Савичева рассказала, что всегда отказывалась от фотосессий в мужских журналах, так как ей важнее демонстрировать свою внутреннюю красоту. По ее словам, показывать свое тело имеет смысл, если женщине уже за 50, она родила несколько детей, но все еще находится в великолепной физической форме. Певица добавила, что в других случаях, это просто «хайп».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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