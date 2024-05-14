Небензя призвал отправить Зеленского на свалку истории

15 мая 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Небензя считает, что украинцы втянуты в бессмысленную мясорубку Фото: Пресс-служба Совета Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прекратить противостояние России и Украины на поле боя можно лишь отправив украинского лидера Владимира Зеленского на свалку истории. Такое заявление сделал на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. «Простые украинцы все отчетливее начинают понимать, что их интереса в этом конфликте, к которому США и их сателлиты готовили страну как минимум с 2014 года, попросту нет. Остановить ее можно, лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают — на свалку истории», — передает РИА Новости заявление Небензи. Дипломат подчеркнул, что именно решением данного вопроса в настоящее время занимается Россия. По его мнению, простых украинцев бросили в бессмысленную мясорубку, которая не отражает интересов страны. Небензя ранее заявил, что если Украина продолжит атаки на Запорожскую АЭС, то обострится риск ядерной катастрофы регионального и даже глобального масштаба, передает телеканал 360. Он призвал МАГАТЭ, и здравомыслящих членов международного сообщества приложить все усилия для спасения мира от происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прекратить противостояние России и Украины на поле боя можно лишь отправив украинского лидера Владимира Зеленского на свалку истории. Такое заявление сделал на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. «Простые украинцы все отчетливее начинают понимать, что их интереса в этом конфликте, к которому США и их сателлиты готовили страну как минимум с 2014 года, попросту нет. Остановить ее можно, лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают — на свалку истории», — передает РИА Новости заявление Небензи. Дипломат подчеркнул, что именно решением данного вопроса в настоящее время занимается Россия. По его мнению, простых украинцев бросили в бессмысленную мясорубку, которая не отражает интересов страны. Небензя ранее заявил, что если Украина продолжит атаки на Запорожскую АЭС, то обострится риск ядерной катастрофы регионального и даже глобального масштаба, передает телеканал 360. Он призвал МАГАТЭ, и здравомыслящих членов международного сообщества приложить все усилия для спасения мира от происшествия.