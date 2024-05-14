В городе ЯНАО появится сквер и кофейня, за которые голосовали сами жители

В Губкинском (ЯНАО) началось благоустройство сквера в 11-м микрорайоне. Проект выбрали на голосовании жители города. В мэрии сообщили, что в новом общественном пространстве появится также кофейня и место для росписи граффити.
«В 11-м микрорайоне приступили к обустройству сквера. Решение построить на этом месте новое общественное пространство приняли сами жители. В будущем сквере появятся дополнительный прогулочный маршрут, пространство для росписи граффити и другие арт-объекты. В планах еще и кофейня», — сообщается в telegram-канале мэрии Губкинского.
Голосование в 2023 году прошло в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». За появление нового сквера свои голоса отдали 3,5 тысячи губкинцев.
В Салехарде крупное строительство развернется на набережной реки Полябта, в Харпе появится детская научная площадка. В Муравленко продолжится реконструкция городского парка культуры и отдыха. Всего благоустроят шесть скверов, пять разнообразных зон для отдыха и прогулок, три детских и спортивно-игровых площадки, одну въездную стелу и территорию возле больницы. Все объекты прошли отбор в федеральном конкурсе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Губкинском (ЯНАО) началось благоустройство сквера в 11-м микрорайоне. Проект выбрали на голосовании жители города. В мэрии сообщили, что в новом общественном пространстве появится также кофейня и место для росписи граффити. «В 11-м микрорайоне приступили к обустройству сквера. Решение построить на этом месте новое общественное пространство приняли сами жители. В будущем сквере появятся дополнительный прогулочный маршрут, пространство для росписи граффити и другие арт-объекты. В планах еще и кофейня», — сообщается в telegram-канале мэрии Губкинского. Голосование в 2023 году прошло в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». За появление нового сквера свои голоса отдали 3,5 тысячи губкинцев. В Салехарде крупное строительство развернется на набережной реки Полябта, в Харпе появится детская научная площадка. В Муравленко продолжится реконструкция городского парка культуры и отдыха. Всего благоустроят шесть скверов, пять разнообразных зон для отдыха и прогулок, три детских и спортивно-игровых площадки, одну въездную стелу и территорию возле больницы. Все объекты прошли отбор в федеральном конкурсе.