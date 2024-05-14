В городе ЯНАО появится сквер и кофейня, за которые голосовали сами жители

15 мая 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Голосование за новый сквер прошло в рамках федерального проекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) началось благоустройство сквера в 11-м микрорайоне. Проект выбрали на голосовании жители города. В мэрии сообщили, что в новом общественном пространстве появится также кофейня и место для росписи граффити. «В 11-м микрорайоне приступили к обустройству сквера. Решение построить на этом месте новое общественное пространство приняли сами жители. В будущем сквере появятся дополнительный прогулочный маршрут, пространство для росписи граффити и другие арт-объекты. В планах еще и кофейня», — сообщается в telegram-канале мэрии Губкинского. Голосование в 2023 году прошло в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». За появление нового сквера свои голоса отдали 3,5 тысячи губкинцев. В Салехарде крупное строительство развернется на набережной реки Полябта, в Харпе появится детская научная площадка. В Муравленко продолжится реконструкция городского парка культуры и отдыха. Всего благоустроят шесть скверов, пять разнообразных зон для отдыха и прогулок, три детских и спортивно-игровых площадки, одну въездную стелу и территорию возле больницы. Все объекты прошли отбор в федеральном конкурсе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Губкинском (ЯНАО) началось благоустройство сквера в 11-м микрорайоне. Проект выбрали на голосовании жители города. В мэрии сообщили, что в новом общественном пространстве появится также кофейня и место для росписи граффити. «В 11-м микрорайоне приступили к обустройству сквера. Решение построить на этом месте новое общественное пространство приняли сами жители. В будущем сквере появятся дополнительный прогулочный маршрут, пространство для росписи граффити и другие арт-объекты. В планах еще и кофейня», — сообщается в telegram-канале мэрии Губкинского. Голосование в 2023 году прошло в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». За появление нового сквера свои голоса отдали 3,5 тысячи губкинцев. В Салехарде крупное строительство развернется на набережной реки Полябта, в Харпе появится детская научная площадка. В Муравленко продолжится реконструкция городского парка культуры и отдыха. Всего благоустроят шесть скверов, пять разнообразных зон для отдыха и прогулок, три детских и спортивно-игровых площадки, одну въездную стелу и территорию возле больницы. Все объекты прошли отбор в федеральном конкурсе.